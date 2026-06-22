窓拭き中に「連絡先」もらった清掃員→「汗で消えた」電話番号に落胆も、おじさん達の“ガチすぎる捜索”に「爆笑」【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
商業雑誌でなくてもSNSで自身の漫画を投稿できるようになり、読者と直接つながれる昨今。読者とともに作り上げていく漫画が話題になった、コマkoma(@watagashi4)さんの「窓拭きお兄さんが告られておじさんたちが奮闘する漫画」を紹介する。本作は、読者コメントの反応を見ながら話が展開し、「ツイバズ」に速報されるほど話題になった。Webならではの視点で描かれた本作について、作者のコマさんに話を聞いた。
特殊な職業である窓拭き清掃員。職場は男性が多く、なかなか出会いがない。ある日、マンションの屋上から1階へ向かって窓を清掃中、突然携帯番号が書かれたメモが主人公・翔太の前に提示される。マンションに住む女の子が勇気を出して、翔太に連絡先を見せてきたのだ。
翔太は洗剤の泡で視界が見えなくなったところに鏡文字で「OK」と返事を描き、とっさに手の甲に番号を書き残した。翔太の返事についてコマさんは、「翔太くんにしては、粋な返事だったと思います」と語る。しかし、作業が終わると番号は汗で消えてしまっていた。彼女とどうやって連絡を取ればいいのかひとり焦る翔太のため、会社の同僚や上司たちがタッグを組む。
■読者の反応で変化する予想外のストーリー展開
本作は、窓拭き清掃員に突如舞い降りた恋の漫画だが、4コマ漫画のようなコマ割りでカラーがついている。「白黒よりも『色』があったほうが目に留まりやすいだろうなーと、毎回POPな色をつけています」とコマさんは言う。
商業向けの恋愛漫画とは少し違う印象を受けるが、描き方について「とくに前もって何を言わせようとは考えてはいないです」と、プロットを設定していないことを明かす。「3ページくらい描いたら、思ってた話からどんどん外れてたりすることがよくあります。そのへんは、皆さんの反応を見て、臨機応変に楽しんでノリで描いています」と、読者の反応で物語の方向性が変わるそうだ。
設定も毎回後付けだというが、その理由の1つはSNSのコメント欄がおもしろいからだという。「皆さん自分の体験や考えを織り交ぜて引用リツイートをしてくださるので、それを読んでさらに次の展開を考えたりしています。自分にはない視点に驚いたり、大方の予測の逆の展開を思いついたり、毎回とても楽しいです。名前なんかも丸投げしています」と、読者と漫画家が相互にやり取りできる楽しさを語ってくれた。
■作業着男子の魅力と同僚たちの奮闘
男性色が強い「窓拭き清掃員」を選んだ理由について、「スーツも好きなんですが、つなぎとか作業着の男性が昔から好きで…。意外とこういう作業着着てる人が出てくる漫画が少ないなー、読みたいなーと思っていたので、自家発電という感じです」と明かす。
職場のメンバーの男子高生のようなノリとピュアな会話も本作の魅力だ。この背景についてコマさんは、「2歳下の弟がいるのですが昔から友達とワイワイ会話しているのが面白くて、隣でお酒飲みながらニコニコ聞いてました。なんというか異性がいない(私は壁)会話は面白いんですよねー。意外と下ネタとかにはいかなくて、政治の話をしたり、夢を語り合ったりしてて」と、日頃の人間観察がいかされていると話す。
同僚のおじさんたちが、マンションの構造から彼女の住まいを推測するシーンや、奮闘するノリと会話が読者の心をつかんでいる。「何回読んでも爆笑する」「社員思いの職場が好きすぎる」と多くのコメントが届く温かい人間模様に注目だ。
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