１０日前場の香港マーケットは、主要９３銘柄で構成されるハンセン指数が前日比２７２．９５ポイント（１．１１％）安の２４２９２．９５ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が４１．２３ポイント（０．５０％）安の８２８３．３６ポイントと６日続落した。売買代金は１７００億２６７０万香港ドルに拡大している（９日前場は１５５７億８１０万香港ドル）。

投資家のリスク回避スタンスが強まる流れ。中東情勢の不透明感が重しだ。米陸軍の攻撃ヘリコプターをイランが撃墜したことの報復措置として、米中央軍は日本時間１０日朝方に報復攻撃を開始。トランプ米大統領は９日、「イランとの戦闘終結に向けた覚書の締結は合意の最終段階にある」との認識を示していたが、交渉が長引くとの懸念が強まった。

一方、寄り付き直後に公表された５月の中国物価統計は、消費者物価指数（ＣＰＩ）が前年同月比プラス１．２％で着地。上昇率は市場予想（１．３％）を下回ったが、前月実績（１．２％）に一致している。生産者物価指数（ＰＰＩ）はプラス３．９％という結果。上昇率は市場予想（３．９％）に一致し、前月実績（２．８％）を上回っている。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、パソコン（ＰＣ）世界最大手の聯想集団（レノボ・グループ：９９２／ＨＫ）が９．９％安、電子機器製造受託サービス（ＥＭＳ）中国大手の比亜迪電子（ＢＹＤエレク：２８５／ＨＫ）が５．８％安、アルミニウム中国最大手の中国アルミ（チャルコ：２６００／ＨＫ）が５．５％安と下げが目立った。

セクター別では、空運が安い。国泰航空（２９３／ＨＫ）が７．８％、中国南方航空（１０５５／ＨＫ）が３．４％、中国国際航空（７５３／ＨＫ）が３．０％、中国東方航空（６７０／ＨＫ）が２．５％ずつ下落した。

半導体やプリント基板（ＰＣＢ）、大規模言語モデル（ＬＬＭ）の銘柄群も急落。英諾賽科蘇州科技（２５７７／ＨＫ）が１３．２％安、峰チョウ科技深セン（１３０４／ＨＫ）が１２．８％安、広州広合科技（１９８９／ＨＫ）が８．９％安、深セン市大族数控科技（３２００／ＨＫ）が８．５％安、ミニマックス・グループ（ＭｉｎｉＭａｘ：１００／ＨＫ）が８．９％安、北京智譜華章科技（２５１３／ＨＫ）が８．５％安で引けた。

非鉄・産金セクターもさえない。中国アルミのほか、洛陽モリブデン集団（３９９３／ＨＫ）が４．２％安、新疆新キン鉱業（３８３３／ＨＫ）が３．５％安、霊宝黄金（３３３０／ＨＫ）が８．７％安、招金鉱業（１８１８／ＨＫ）が６．８％安で前場取引を終えた。

半面、中国の金融セクターはしっかり。中国農業銀行（１２８８／ＨＫ）が１．４％高、中国建設銀行（９３９／ＨＫ）が１．３％高、中国人民保険集団（１３３９／ＨＫ）が３．６％高、中国人民財産保険（２３２８／ＨＫ）が２．５％高、国泰海通証券（２６１１／ＨＫ）が３．４％高、華泰証券（６８８６／ＨＫ）が３．０％高と値を上げた。

本土マーケットは反落。主要指標の上海総合指数は、前日比０．５８％安の３９８６．６６ポイントで取引を終了した。ハイテクが安い。インフラ関連、エネルギー、自動車、素材、運輸、不動産なども売られた。半面、金融は高い。消費、通信、医薬も買われた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）