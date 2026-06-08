「ユニクロ」サマーコレクション発売へ！ イタリアンデザイナーとコラボした“エフ・リッソ”登場
「ユニクロ」は、6月19日（金）から、イタリアンデザイナーのフランチェスコ・リッソ氏とコラボレーションした2026年サマーカプセルコレクション「UNIQLO F．RISSO（ユニクロ エフ・リッソ）」を、全国の店舗およびオンラインストアで発売する。
【写真】ボートネックデザインがおしゃれ！ Tシャツなどコレクション一覧
■テーマはMade for Dreaming
今回発売される「UNIQLO F．RISSO」は、Made for Dreamingのテーマのもと、構築性と柔らかさを兼ね備えたシルエット、手描きのプリント、日差しに褪せたようなカラー、日常の動きに自然と寄り添う流動的なプロポーションを組み合わせたコレクション。
ラインナップには、ドレープ感のある素材を使用した「ボウタイブラウスノースリーブ」をはじめ、立体的なシルエットが魅力の「リラックスワンピース」や、裾にフリルを配した「フレアロングスカート」など、オリジナルの柄を施したアイテムが用意される。
また、「ドライカノコスリムフィットボーダーポロシャツ」や「スーピマコットンオーバーサイズTシャツ」といったジェンダーレスに取り入れやすい商品が充実しているほか、日常に自然と馴染む「シルクプリントスカーフ」や「キャップ」もそろう。
なお、本コラボレーションにフランチェスコ・リッソ氏は「本コレクションでは、統一感とアーティスティックな表現を掛け合わせ、実用性の中に遊び心と大胆さを織り込んでいます。Made for Dreaming というコンセプトのもと、これらのデザインが、身にまとう人それぞれの輝きを引き立てるよう願っています」とコメントしている。
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■テーマはMade for Dreaming
今回発売される「UNIQLO F．RISSO」は、Made for Dreamingのテーマのもと、構築性と柔らかさを兼ね備えたシルエット、手描きのプリント、日差しに褪せたようなカラー、日常の動きに自然と寄り添う流動的なプロポーションを組み合わせたコレクション。
また、「ドライカノコスリムフィットボーダーポロシャツ」や「スーピマコットンオーバーサイズTシャツ」といったジェンダーレスに取り入れやすい商品が充実しているほか、日常に自然と馴染む「シルクプリントスカーフ」や「キャップ」もそろう。
なお、本コラボレーションにフランチェスコ・リッソ氏は「本コレクションでは、統一感とアーティスティックな表現を掛け合わせ、実用性の中に遊び心と大胆さを織り込んでいます。Made for Dreaming というコンセプトのもと、これらのデザインが、身にまとう人それぞれの輝きを引き立てるよう願っています」とコメントしている。