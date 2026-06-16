tu-hacci夏の新作が勢ぞろい！主役級インナーで叶える軽やかコーデ

インナーファッションブランド「tu-hacci（ツーハッチ）」が、2026年夏のLOOKBOOKを公開しました。今回のテーマは「インナーが主役の、軽やかな夏」。1枚でも美しく決まるブラトップや人気のノンワイヤーブラ、接触冷感アイテム、水着まで、夏を快適に過ごしながらスタイルアップを叶えるアイテムが多数登場しています。毎日のコーディネートをもっと楽しみたい方にぴったりの最新ラインアップをご紹介します♡

夏コーデを彩る主役級インナー

夏の装いに抜け感をプラスしてくれる注目アイテムが、クロップド丈のブラキャミ「リブクロップド丈3wayストラップ《BRAmone Basic Natural》」です。価格は2,980円。

カラーはキナリ、ライトグレー、ブラックの3色展開で、サイズはS～XL（A65-F80相当）です。ノンワイヤーながら美しいバストラインを演出し、谷間を自然にカバーしてくれます。

また、「リブブラトップ 浅V型 3WAYストラップ《BRAmone Basic Natural》」は価格3,080円。カラーはキナリ、グレージュ、ブラック、サイズはS～XL（A65-F75相当）。

シンプルながら洗練されたデザインで、インナーとしてはもちろん見せるコーデにも活躍します。

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美胸も快適さも叶える人気ブラ

人気シリーズからは、「リブホックレスリフトブラ 胸元カバー型＆ショーツ《BRAmone Fashion Glamorous》」が登場。

価格は4,980円、カラーはキナリ、ライトグレー、ブラック、サイズは65M～80L（A65-F80相当）です。胸元を自然にカバーしながら、1.5倍盛れるノンワイヤーブラとして人気を集めています。

定番人気の「リブホックレスリフトブラ&ショーツ《BRAmone Fashion Glamorous》」は4,680円。カラーはキナリ、ライトグレー、ブラック、サイズは65M～80L（A65-F80相当）です。

快適な着け心地と美しいシルエットを両立し、多くのファンから支持されています。

さらに夏にうれしい「骨盤ガードル接触冷感タイプ」は2,980円。アイスグレー、ブラック、グレージュ、ヌードベージュの4色展開で、サイズはAB65～EF80（A65-F80相当）。

お腹から太ももまでをすっきり整えながら、接触冷感機能で快適な着用感を実現します。

「接触冷感ブラトップ 深V型/U型/汗取りパッド付き 選べる3タイプ《BRAmone Basic Volume+》」も2,980円で展開。

カラーはアイスグレー、ブラック、グレージュ、ヌードベージュ※タイプによって異なります。

サイズはAB65～EF80（A65-F80相当）です。盛りブラ機能と冷感素材を組み合わせ、夏のインナー悩みをサポートします。

夏気分を盛り上げるスイムウェア

夏のレジャーシーンにおすすめなのが、「オフショルダービキニ3点セット《BRAmone Basic Volume+》」。価格は9,980円です。

トップスはブラック、ホワイト、ボトムスはブラック、キャメル、ブラウン、カーキを展開。

サイズはAB70～EF75（A65-F75相当）です。オフショルダーデザインが女性らしさを引き立てながら、気になる部分もさりげなくカバーしてくれます。

また、水辺での紫外線対策には水陸両用ラッシュガードもおすすめ。全5アイテムを展開し、カラーは商品によって異なります。

機能性だけでなく、ファッション性にもこだわったデザインで、夏のおしゃれをより快適に楽しめます♪

まとめ

今年のtu-hacci夏LOOKBOOKには、インナーを主役にしたくなる魅力的なアイテムが勢ぞろいしています。

ブラトップやノンワイツーハッチヤーブラ、接触冷感シリーズ、水着まで、快適さと美しいシルエットを両立するラインアップは見逃せません。

暑い季節だからこそ、自分らしく心地よく過ごせるお気に入りの一着を見つけて、毎日のファッションをもっと楽しんでみてはいかがでしょうか♡