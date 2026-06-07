「僕を食べて」ピーマン嫌いの息子に泣き真似で挑む母→「嫌いな奴が泣くとうれしい」息子の辛辣コメントに7.5万の反響【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
子どもの好き嫌いで食事に頭を悩ませる親は多い。肉や魚は好きだけれど、野菜を全く食べない偏食気味な子どもに、どうにかして野菜を食べさせようと奮闘する親の姿を描いた伊東(@ito_44_3)さんの創作漫画「子育てに正解はない」を紹介する。本作は、ピーマンが嫌いな子どもにあの手この手で食べさせようとする母親の物語に7.5万以上のいいねが寄せられている。
■「嫌いなやつが泣いていたら…」息子の予想外な反応
食事の時間、嫌いなピーマンだけを残してしまった息子。なんとか食べさせようと、母親はピーマンを片手に「ウエーン、ボクノコト食テヨ〜」とかわいい声を出し、残されたピーマンがかわいそうだとひと芝居を打った。読者からは「ウチだけじゃなかったんだ…」という共感のコメントも寄せられているが、伊東さんは「とくに知っていたわけではなく、こういうことしてる家庭もあるかな？くらいの感覚で取り入れてみました」と話す。
しかし、息子は「嫌いなやつが泣いていたら逆にうれしくなるんだけど」と、妙な正論で切り返す。困った母親は思案の末、真逆の方法を思いつく。伊東さんは「今回は、オチのために子どもにはひねくれてもらいました」と制作のポイントを教えてくれた。
■笑いに昇華される「子育てのリアル」
野菜には成長に欠かせない栄養素が含まれており、少しずつでも食べてほしいと願うのが親心だ。しかし、嫌いなものを無理やり食べさせれば、かえって嫌いになってしまうこともある。自主的に食べてほしいものの、今回のように子どもの性格に合わせて食べさせることが本当に正解なのか。まさに「子育てに正解はない」と考えさせられるエピソードである。社会で話題となるテーマをクスッと笑えるギャグに落とし込んだ伊東さんの作品を、ぜひ堪能してほしい。
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