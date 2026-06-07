カビゴンやミミッキュの新メニューも♡各地のポケモンカフェがパワーアップ＆リニューアルするってよ〜！



2026年6月17日、「ポケモンカフェ TOKYO」の店内がリニューアル！ さらに同日より、「ポケモンカフェ TOKYO」と「ポケモンカフェ OSAKA」にて、新たにメニューやショーがスタートします。

ますますパワーアップするポケモンカフェから、1ミリたりとも目が離せません〜〜〜っ!!!

【新メニュー＆ショーが登場】

このたび登場するのは、さまざまなポケモンたちをモチーフにした新しいフードやスイーツ、ドリンクの数々。

ラインナップはこちら！

・ポケモンカフェ特製かざり付き! ピカピカパフェ 〜チョコ＆ベリー〜（2090円）

・ピカチュウとピチューのなかよしカレープレート（2530円）

・カビゴンのおひるね てりやきバーガー（2530円）

・ミミッキュのばけのかわオムレツとコーンシチュー（2530円）

・イーブイのカラフルフルーツパンケーキ（2090円）

・ゆけっ！ ゲッコウガ！ えんまく白桃ドリンク（1375円）

中でも「ポケモンカフェ特製かざり付き! ピカピカパフェ 〜チョコ＆ベリー〜」は、新しく始まるショー「レッツ・メイク・ピカピカパフェ」でピカチュウと一緒にピカピカパフェを作れちゃうっ。

シェフピカチュウ、ウェイトレスピカチュウ、パティシエピカチュウの中からどのピカチュウが来てくれるかは当日のお楽しみです♪

また、ドリンク1杯注文ごとに嬉しい特典も。ポケモン30周年ロゴ（ポケモンカフェver.）のステッカーを全3種から1枚もらえますよ！

【事前予約を忘れずに】

「ポケモンカフェ TOKYO」の店内も新たな装いに。ショー「レッツ・メイク・ピカピカパフェ」のステージが新しく登場し、これまで以上にたくさんのポケモンたちに出会える空間へと進化するそうです♪

「ポケモンカフェ TOKYO」「ポケモンカフェ OSAKA」ともに来場は事前予約制。ご予約はポケモンカフェ公式サイトからどうぞ。

常設のポケモンオフィシャルカフェは全国でもこの2カ所だけ。大好きなポケモンたちに囲まれながら過ごす、かけがえのないひとときを楽しみましょ！

※本文中の価格はすべて税込みです。

参照元：ポケモンカフェ公式サイト、プレスリリース

執筆：鷺ノ宮やよい

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