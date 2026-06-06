ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「会社辞めてきた！」夫が突然の無職宣言…税金の請求書が届いた途端… 「会社辞めてきた！」夫が突然の無職宣言…税金の請求書が届いた途端に現実を知った妻の心情とは 「会社辞めてきた！」夫が突然の無職宣言…税金の請求書が届いた途端に現実を知った妻の心情とは 2026年6月6日 17時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 退職前は夜勤ありの介護職に就いていた旦那さん。だから最初のうちは、これまでのすれ違い生活を埋めるように、夫婦時間を楽しめていたのですが…それも長くは続きません。家にいてもなにもしない旦那さんにイライラするのは時間の問題で…!?>>【まんが】旦那が無職になった話(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】旦那が無職になった話 「治療費・慰謝料を巻き上げようとしてるんじゃない？」最低すぎる彼女の本音はプレゼントを買って貰えるかどうか【裏切りには代償を Vol.110】 「彼が怪しいから調査手伝って…」友人に頼まれ尾行開始→会社帰りに女と消えた彼氏が向かった先がヤバすぎた