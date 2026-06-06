TDR、夏にぴったり“ひんやり”メニュー登場！ ヒューイ、デューイ、ルーイのシェイブアイスなど公開
東京ディズニーリゾートは、7月2日（木）から9月14日（月）までの期間限定で、とびっきりハッピーな瞬間にあふれた特別な夏を爽快に楽しめるスペシャルイベント「サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort」を開催。それに先駆け、7月1日（水）から期間限定のスペシャルメニューが発売される。
【写真】涼やかな見た目でかわいい！ TDR夏の新メニュー一覧
■ジュビリーカラーの新メニューも
今回公開されたのは、夏のパークで楽しめるひんやりメニューを中心としたグルメとスイーツ。
「サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort」のロゴ入りカップで提供されるスイーツは、ヒューイ、デューイ、ルーイの3色をメロンシロップ、ストロベリー、ホイップなどでイメージした「シェイブアイス」や、ストロベリーの果肉ソースとソフトクリームを組み合わせた、いちごづくしの「シェイブアイスサンデー」、ティーゼリーの上にマンゴーとパッションフルーツの味わいを重ねた「シェイブアイス」がラインナップにそろう。
また、同日は東京ディズニーシーのアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」の新メニューも登場。レモン風味の青いソースとキラキラしたトッピングで25周年の祝祭感を表した「シェイブアイス（レモン、アップル、ピーチ）」や「トリュフソルトポップコーン」といった新たなグルメが提供される。
そのほか、東京ディズニーランドでは「スパークリングドリンク（ピーチ）」や「ローストビーフとアボカドサーモンのライスボウ（エッグ添え）」、東京ディズニーシーでは「チキンとエッグの冷やしカレーうどん（中辛）」「シェイブアイスサンデー（ピーチ、ミックスベリー、紅茶ゼリー）」なども販売。
パークで存分に遊んで火照った体を、この時期だけのひんやりメニューでクールダウンするのはいかが？
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■ジュビリーカラーの新メニューも
今回公開されたのは、夏のパークで楽しめるひんやりメニューを中心としたグルメとスイーツ。
また、同日は東京ディズニーシーのアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」の新メニューも登場。レモン風味の青いソースとキラキラしたトッピングで25周年の祝祭感を表した「シェイブアイス（レモン、アップル、ピーチ）」や「トリュフソルトポップコーン」といった新たなグルメが提供される。
そのほか、東京ディズニーランドでは「スパークリングドリンク（ピーチ）」や「ローストビーフとアボカドサーモンのライスボウ（エッグ添え）」、東京ディズニーシーでは「チキンとエッグの冷やしカレーうどん（中辛）」「シェイブアイスサンデー（ピーチ、ミックスベリー、紅茶ゼリー）」なども販売。
パークで存分に遊んで火照った体を、この時期だけのひんやりメニューでクールダウンするのはいかが？