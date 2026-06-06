今年の父の日（6/21）はモ〜悩まない！『オージー・ビーフ』で家族が喜ぶごちそうレシピ【メディア試食会レポ】
【画像で見る】簡単＆豪華なオージー・ビーフメニュー
もうすぐやってくる6月21日は父の日ですね。「毎年のプレゼント選び、何を贈ろうか悩んでしまう…」という方も多いのではないでしょうか。
そんな中、先日開催されたMLA（オーストラリアの牛肉・羊肉の生産者団体）主催の「オージー・ビーフ」メディア向け試食会で、父の日にぴったりなアイデアを見つけてきました！
それは「父の日は牛肉を食べて感謝を伝えよう」という新しい食のスタイル。今年の父の日は、美味しい牛肉で食卓を囲んでみませんか？
■父の日は牛肉で感謝を！オージー・ビーフの魅力に迫る
オージー・ビーフは、大自然の中でのびのびと育ち、良質なたんぱく質や鉄分、ビタミンB群が豊富なお肉です。試食会でも「父の日といえば牛肉！」という新しい食習慣が提案されました。
お父さんの疲労回復や健康づくりを応援する意味でも、家族みんなで安心してお腹いっぱい食べられるオージー・ビーフは、最高のプレゼントになります。
■失敗知らず！プロが教える「お肉の厚さ＝焼き時間」の法則
ご自宅で分厚いステーキを焼くのはハードルが高いと感じていませんか？試食会に登壇した料理家であり、オージー・ビーフ・マイトの今井真実さんが、誰でも上手に焼ける魔法の法則を教えてくれました。
味付けの基本は「お肉の重量の1%の塩」。そして一番悩む焼き時間は「厚さ」に合わせるのが正解です！厚さ2cmなら片面2分ずつ、2.5cmなら2分半ずつ焼くだけ。
あとは焼いた時間と同じ時間、お皿ではなく「油切りバット」の上でお肉を休ませれば、肉汁たっぷりの絶妙なミディアムレアが完成します。これなら迷わず美味しく焼けそうですね。
■付け合わせ問題も解決！華やか「サーロインステーキ カプレーゼ添え」
お肉を焼いた後、「付け合わせをどうしよう？」と悩む方も多いはず。試食会で提案された解決策は、お肉とサラダを一緒に盛り付けるスタイルです。
おすすめは「サーロインステーキ カプレーゼ添え」。お肉を薄く斜めにそぎ切りにすることで口当たりが柔らかくなり、ルッコラやトマト、モッツァレラチーズと一緒にさっぱりといただけます。バジルではなくルッコラを使えばボリュームもアップ！
栄養バランスも良く、テーブルが一気に華やかになるので、父の日にぴったりのごちそうメニューです。
「牛肉のレシピをもっと知りたい！」という方は、オージー・ビーフの公式サイトがとっても便利。ステーキの基本から今日すぐ作れるアレンジメニューまで、お肉に特化したレシピが豊富に揃っているので、毎日の献立作りにも大活躍間違いなしです！
■買っても食べても当たる！「父の日は牛肉を食べよう。モ〜モ〜キャンペーン！！！」に今すぐ参加しよう
父の日をさらに盛り上げる「父の日は牛肉を食べよう。モ〜モ〜キャンペーン！！！」が絶賛開催中！せっかくお肉を買うなら、この超お得なキャンペーンに参加しない手はありません。ライフスタイルに合わせて3つの方法で気軽に応募できます。
【スーパーキャンペーン：6月21日(日)】
全国のスーパーのオージー・ビーフ購入レシートからWEBでサクッと応募！
【SNSキャンペーン：6月21日(日)】
オージー・ビーフ公式XとInstagramをフォローして、「もうパパ！」と思ってしまった思い出やエピソードを投稿！
【レストランキャンペーン：〜6月21日(日)】
ジョナサンや不二家レストランなど、対象飲食店で美味しいオージー・ビーフメニューを注文して参加！
豪華なお肉のセットや、食卓を彩るキッチングッズなど、お父さんも家族も喜ぶプレゼントが総計1,129名様に当たるビッグチャンスです！お買い物の前や外食の予定を立てる前に、ぜひ詳細をチェックしてみてくださいね。
今年の6月21日は、もうプレゼント選びに悩む必要はありません。家族みんなで美味しいオージー・ビーフを囲んで、思い出に残る特別な父の日をお過ごしください！
取材・文＝編集部A