洗濯物が乾かず“浴室乾燥機”を「約6時間」使用。妻に“毎回これをやったら電気代が大変”と言われましたが、そんなに変わるのでしょか…？安く抑えるコツを紹介！

浴室乾燥機を6時間使うと電気代はいくらかかる？

浴室乾燥機の電気代は、機種や消費電力、契約している電力会社のプランなどによって異なります。

一般的な電気式浴室乾燥機（消費電力1.2kWh）を使用し、電気代単価を29.7円/kWhとした場合、1時間あたりの電気代は約35.6円になります。

これを6時間使用した場合、1回あたりの電気代は約214円となります。もし洗濯物が乾きにくい季節に、この使い方を毎日（1ヶ月31日）続けると、月の電気代は約6600円増加します。

お子さんがいることを考えると一度の洗濯物を乾かすのに1回6時間はかかるので、「電気代が高くなる」といえるかもしれません。



浴室乾燥機の電気代を安く抑えるコツ

電気代が高くなりがちな浴室乾燥機ですが、使い方を少し工夫するだけでコストを大幅に抑えることができます。



1. 浴室内の水気を取り除いておく

浴室乾燥機を使う前に、タオルや水切りワイパーなどで壁や床の水滴を拭き取っておきましょう。浴槽にお湯が残っている場合は必ずフタをして、湿気が充満するのを防ぎます。浴室内の湿度を事前に下げておくことで乾燥効率が高まり、使用時間を短縮できます。



2. 洗濯物を詰め込みすぎない

一度にたくさんの洗濯物を干して間隔が狭くなると、風が通りにくくなり乾くまでに時間がかかってしまいます。洗濯物同士の間隔を空けて干すか、こまめに洗濯をして1回あたりの量を減らすことで電気代節約につながります。乾きにくいものは吹き出し口の下など風が届きやすい場所に干し、途中で位置を入れ替えると均等に乾きやすくなります。



3. 外干し・部屋干しや他の機器と「併用」する

すべてを浴室乾燥機で乾かすのではなく、外干しや室内干しと組み合わせるのがおすすめです。たとえば、最初の数時間や最後の1時間だけ浴室乾燥機を使い、残りは自然乾燥にすることで大幅な節約になります。また、扇風機やサーキュレーター、除湿機を併用して風を当てるだけでも、空気の循環が促進されて乾燥効率が大きくアップします。



4. フィルターを定期的に掃除する

フィルターにほこりがたまると風量が落ち、乾燥に余計な時間がかかって電気代がかさむ原因になります。また、カビやニオイの原因にもなるため、月に1回程度を目安にフィルターを外して掃除機でほこりを吸い取ったり、水洗いしたりして清潔に保ちましょう。



5. 契約プランの見直し・最新機種への買い替え

帰宅後や夜間に洗濯・乾燥を行うことが多いご家庭は、夜間の電気代が割安になる時間帯別の料金プランへ変更するのも一つの手です。また、古い浴室乾燥機は電力を多く消費しがちです。省エネ設計がされた最新の機種に取り替えることで、電気代の節約につながります。

さらに、リフォーム等の機会があれば、光熱費のランニングコストが安い「ガス温水式」の導入を検討するのも選択肢の一つです（毎日利用する家庭であれば電気式と比べて年間で1万円以上の光熱費の差が出るケースもあります）。



まとめ

浴室乾燥機を「約6時間」フル稼働させると、1回あたり200円以上の電気代がかかり、家計を圧迫してしまう可能性があります。

しかし、干し方の工夫や他の乾燥方法との併用、こまめなフィルター掃除などを意識するだけで、電気代は大きく抑えられます。便利な浴室乾燥機を上手に、そして安く活用して、電気代の節約につなげましょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー