TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

ÂæÉ÷6¹æ¤¬¾åÎ¦¤·¤¿ÏÂ²Î»³¸©¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Ç½é¤á¤Æ¥ì¥Ù¥ë5ÈÅÍôÆÃÊÌ·ÙÊó¤¬°ì»þ¡¢È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Àî¤¬ÈÅÍô¤·¤¿¸ÅºÂÀîÄ®¤«¤éÃæ·Ñ¤Ç¤¹¡£

ÏÂ²Î»³¸©¸ÅºÂÀîÄ®¤Ç¤¹¡£»ä¤Î¸å¤í¤Ë¤Ï¡¢°ì»þ¡¢¥ì¥Ù¥ë5ÈÅÍôÆÃÊÌ·ÙÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ö¸ÅºÂÀî¡×¤¬¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢·ÙÊó¡¦Ãí°ÕÊó¤Ï²ò½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¥ì¥Ù¥ë5ÈÅÍôÆÃÊÌ·ÙÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¸áÁ°5»þÈ¾¤´¤í¤ÎÀî¤Î±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢Àî¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¤Ë¸«¤¨¤ë½»Âð¤Î¹â¤µ¤Þ¤ÇÁý¿å¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬³ÎÇ§¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢Àî¤Î¿å°Ì¤Ï²¼¤¬¤Ã¤Æ¤­¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

»ä¤¬º£¤¤¤ë¾ì½ê¤Ï±¦¼ê¤Ë¸©Æ»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÏÂ²Î»³¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Àî¤ÎÈÅÍô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤³¤Î¸©Æ»¤Þ¤Ç¿å¿»¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Æ»Ï©¤Ë¤ÏÀî¤«¤éÎ®¤ì¤¿ÌÚ¡¹¤Ê¤É¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤â³ÎÇ§¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

¸ÅºÂÀîÄ®¤Ç¤Ï4¸®¤Î¾²²¼¿»¿å¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¸½»þÅÀ¤ÇÏÂ²Î»³¸©¤Ç¤Ï¿ÍÅªÈï³²¤ÎÊó¹ð¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£