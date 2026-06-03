TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

À¯ÉÜ¤È°ìÉô¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤¬¿··¿AI¡Ö¥¯¥í¡¼¥É¡¦¥ß¥å¥È¥¹¡×¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¤òÆÀ¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾¾ËÜ¥µ¥¤¥Ð¡¼°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÂç¿Ã¤Ï¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤Ø¤ÎÂÐ±þÎÏ¶¯²½¤Ë¸þ¤±¡¢¡ÖÂç¤­¤Ê°ìÊâ¤À¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¾¾ËÜ¾° ¥µ¥¤¥Ð¡¼°ÂÊÝÃ´ÅöÂç¿Ã
¡Ö¡Ê¥¯¥í¡¼¥É¡¦¥ß¥å¥È¥¹¤Ø¤Î¡ËÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ò´Þ¤àÆ±»Ö¹ñ¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹³ÈÂç¤¬¤Ê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò´¿·Þ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Èâ¤¬³«¤¤¤¿¤³¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÂç¤­¤Ê°ìÊâ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×

¿··¿AI¡Ö¥¯¥í¡¼¥É¡¦¥ß¥å¥È¥¹¡×¤Ï¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¼åÅÀ¤òÆÍ¤¯Ç½ÎÏ¤¬¹â¤¯¡¢¶âÍ»¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë°­ÍÑ¤µ¤ì¤ì¤Ð½ÅÂç¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤³¤È¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾¾ËÜÂç¿Ã¤Ï¡¢¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¤Î¼èÆÀ¤Ï¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤Ø¤ÎÂÐ±þÎÏ¶¯²½¤Ë¸þ¤±¡¢¡ÖÂç¤­¤Ê°ìÊâ¤À¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡ÖÂ¾¤ÎAI¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¤Î¼èÆÀ¤â´Þ¤á¡¢½ÅÁØÅª¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£