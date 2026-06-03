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Shift work is associated with selective brain volume loss: a longitudinal study - ScienceDirect
Thousands of Brain Scans Reveal A Worrying Consequence of Night Shifts : Science Alert
https://www.sciencealert.com/thousands-of-brain-scans-reveal-a-worrying-consequence-of-night-shifts
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