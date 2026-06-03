かまいたちとスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」セッションを楽しむトークバラエティ「これ余談なんですけど・・・」

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6月3日（水）は、キャイ～ン、カナメストーン、マユリカが来店。芸人界屈指の仲良しコンビが、相方が好きすぎる故の常軌を逸した仰天エピソードや、若手時代の恐怖の仕事などを語る。

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中学からの同級生で17年一緒に住んでいるというカナメストーンは、山口が「零士は家の階段とかにウンチを落としちゃう」と驚きのエピソードを披露。見たいテレビがあったためトイレを我慢していた零士は、ＣＭ中にトイレに駆け込んで無事に戻ったつもりでいた。ところがバイトから帰った山口は、階段で零士のウンチを見つけ、「これ落ちてたよ」と言って拾ってきてくれたという。濱家が「何なん！？気持ち悪い」と声をあげた２人の関係性とは一体！？

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「生涯思い出に残る岩船山○○体験ツアー」のトピックでは、カナメストーン零士が人気バラエティ「リンカーン」の“人間大砲”という企画でリハーサル要員として飛んだ時のエピソードを。大砲から飛ぶ際、変な回転をして海に落ちてしまった零士。それを見たダウンタウン浜田は……！？

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一方、マユリカは、レストランでの営業の際、バク宙に失敗し流血しながらネタをやったという余談を披露する。かまいたちMCの「これ余談なんですけど・・・」（ABCテレビ）は毎週水曜よる11時17分放送。3日（水）はよる11時10分スタート。TVerでも無料配信。