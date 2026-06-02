『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』“Premiere Ceremony”司会に森香澄＆スカパラ谷中敦　出演アーティストも

6月13日に開催される国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』の授賞式にて行われる“Premiere Ceremony”の、司会およびパフォーマンスアーティストが発表された。

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今回の司会は、森香澄、谷中敦（東京スカパラダイスオーケストラ）が務める。パフォーマンスアーティストには、Cup of Joe（フィリピン）、Hindia（インドネシア）、STUTS（feat. Kohjiya, Hana Hope）、THE SPELLBOUND × BOOM BOOM SATELLITES、上原ひろみの7組が出演する。

“Premiere Ceremony”は当日13時より行われ、TOKYO MXで生放送、グローバルプロジェクトパートナーであるYouTubeのほか、Lemino、ABEMA、radikoでも生配信が行われる。さらに、SpotifyやTikTok、X（旧Twitter）、などのSNSプラットフォームでも、ショートコンテンツを発信する。

（文=リアルサウンド編集部）