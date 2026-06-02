全国でクマによる被害が相次いでいます。2日、福島市の工場などでは、男女4人が相次いでクマに襲われました。逃げる人をクマが追いかける様子などを防犯カメラがとらえていました。

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叫び声

「逃げたよ！」

敷地内を走り回るのはクマです。2日、福島市の工場内に1頭のクマが現れました。

設置された防犯カメラの映像では、1人の男性が後ずさりをすると、そこにはクマがいて、男性は必死に逃げ回りますが、襲われてしまうのがわかります。

その後、男性はすぐに立ち上がります。クマは車に驚いたのか、建物の中へ向かいます。この後、敷地内で60代男性従業員も押し倒し、背中を踏むなど襲いかかったということです。

さらに動画には、建物の中から出てくる姿も映されていて、クマは敷地の外に出たとみられています。

■通報「クマにかまれ、襲われた」

午前7時過ぎ、「クマにかまれ、襲われた」などと警察への通報が相次ぎました。

クマに襲われた20代の男性は、脇腹を引っかかれるなどケガをし、他にも3人が襲われましたが、全員意識はあるということです。

■近くの畑には血のついたタオル

秋田市では、クマに襲われたとみられる死者も出ています。

2日午前7時過ぎ、「母がクマに襲われたかもしれない」と110番通報がありました。

警察などによりますと、通報で駆けつけた警察官が倒れている女性を発見し、その場で死亡が確認されました。

亡くなったのは竹林貞子さん（73）で、近くの畑には血のついたタオルも落ちていて、警察は竹林さんがクマに襲われたとみて調べています。

全国で相次ぐクマ被害に、さらに注意が必要です。