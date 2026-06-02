RE-GEが、6月2日に池袋・サンシャインシティ 噴水広場にて1stシングル「0秒前」のリリースイベントを行った。

当日は天候が不安定にも関わらず、RE-GEを一目見ようと多くのファンが駆け付けた。オープニングSEで登場し、オーディション「HAJIMARE Project」テーマソングの「きっと、いまが青春。」を披露。その後MCを挟み1stシングル表題曲「0秒前」、振付が特徴的な可愛く甘酸っぱい楽曲「イチゴソーダ」を続けて披露した。

その後、企画コーナーやフリーライブでお馴染みとなっている撮影可能楽曲として「イチゴソーダ」を再び披露。イベントの感想や告知を行うなどイベントが締めに向かう中、次の展開として『RE-GEと過ごすファーストサマープロジェクト』が告知された。このプロジェクトはRE-GEにとって初めての夏ということで、＜TOKYO IDOL FESTIVAL 2026＞や＜超NATSUZOME 2026＞など続々決定している大型アイドルフェスへの出演のほか、6月から8月にかけて新曲が毎月リリースされる予定だ。

そして告知に続いて、6月26日に配信される新曲「ひらりワンピース」がサプライズで披露された。本楽曲は最高の友達と過ごす夏は最高に楽しい！というテーマとなっており、弾ける夏の多幸感を表現するようなアップテンポでハイテンションな仕上がりになったという。この楽曲の振付は元TEAM SHACHIメンバーの坂本遥奈が担当しており、楽曲の持つ可愛さや夏を体現するかのようなサウンドにRE-GEらしさを織り交ぜたダンスパフォーマンスとなっている。

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◾️坂本遥奈さん コメント

RE-GE初の夏曲ということで、弾けるような明るさをイメージして振り付けを担当させていただきました！

私の思う「RE-GEらしさ」は、フレッシュな青春感。そしてみんな可愛い！そんなRE-GEの持っている色に、夏らしいアツさも加え、見ていて元気になれるような“楽しい”をたくさん詰め込んだ振り付けになっています。

以前からグループの振り付けをしてみたいと思っていたので、今回RE-GEの振り付けを担当できてとても嬉しかったです。

ライブ会場では、ファンの皆さんと一緒にジャンプして踊って、会場がひとつになれる一曲になったら嬉しいです！

私もどこかで混ざってジャンプしたいなと思っています。たくさんの方に届きますように！

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さらに、1stシングル「0秒前」に収録されている楽曲「イチゴソーダ」のMVがリリース日である明日に公開されることが決定した。イチゴをイメージした衣装に、本人たちの透明感や清涼感の合わさったガーリーかつ瑞々しい映像に仕上がっているとのことだ。

◾️「ひらりワンピース」

2026年6月26日（金）リリース

◾️デビューシングル「0秒前」

2026年6月3日（水）リリース 初回限定盤 通常盤 ◇初回限定盤

品番：LAHP-34001 価格：8,000円（税込）

▼収録内容

・CD（インスト含む計6曲収録）

・Blu-ray

（01.RE-GE デビューフリーライブ 〜HAJIMARE GENERATION〜

（M1.きっと、いまが青春。 M2.服を着て、恋したい M3.イチゴソーダ M4.0秒前 M5.0秒前）

02.RE-GE デビューフリーライブ 〜HAJIMARE GENERATION〜 Behind the Scenes）

・RE-GEトレーディングカード

（寄り・引き・バストアップ3種×9人：27種＋集合1種計28種のうち1種） ◇通常盤

品番：LAHP-4001 価格：1,500円（税込）

▼収録内容

・CD（インスト含まず計3曲収録）

・RE-GEトレーディングカード

（寄り・引き・バストアップ3種×9人：27種＋集合1種計28種のうち1種）

◾️イベント出演情報

＜TOKYO IDOL FESTIVAL 2026＞

開催日程：2026年7月31日（金）〜2026年8月2日（日）

会場：お台場・青海周辺エリア

公式サイト：https://official.idolfes.com/s/tif2026/?ima=0000 ＜超NATSUZOME2026＞

開催日程：2026年7月5日（日）

会場：幕張海浜公園Gブロック

チケット先行抽選受付中：https://r10.to/chonatsuzome2026 日程：2026年6月6日（土）

会場：すみだ産業会館 8F ホールC

（東京都墨田区江東橋3-9-10） 日程：2026年6月7日（日）

会場：タワーレコード渋谷店 9F イベントスペース

（東京都渋谷区神南1-22-14） 日程：2026年6月13日（土）

会場：町田ターミナルプラザ市民広場

（東京都町田市原町田3-1-4） 日程：2026年6月21日（日）

会場：吉祥寺パルコ 屋上 イベントスペース

（東京都武蔵野市吉祥寺本町1-5-1 吉祥寺パルコ屋上） 日程：2026年6月27日（土）

会場：イオンモール幕張新都心グランドモール1F グランドコート

（千葉県千葉市美浜区豊砂1-1）