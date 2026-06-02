NHK『うたコン』菅原洋一さんを追悼 谷原章介「あの声に包まれなくなるかと思うとさびしい」 昨年7月1日に出演

NHK『うたコン』菅原洋一さんを追悼 谷原章介「あの声に包まれなくなるかと思うとさびしい」 昨年7月1日に出演