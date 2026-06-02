“深紅”の演出が示す新展開への期待

2026年に入り、自動車メーカー各社から新型車や限定モデルに関する話題が相次ぐなか、2026年4月下旬、ホンダの公式サイトにも注目すべき動きがありました。

2025年9月に発売された「プレリュード」の商品ページに突如ティーザー画像が掲載され、今後の展開を想像させるメッセージが公開されたのです。

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プレリュードは1978年に誕生したホンダのスペシャリティカーです。歴代モデルは先進技術とスポーティなスタイルを融合させた存在として知られてきましたが、2001年に一度生産を終了。

その後、2023年の「ジャパンモビリティショー」で復活コンセプトが公開され、大きな話題を呼びました。そして2025年9月、24年ぶりとなる6代目モデルが正式に発売されています。

現行プレリュードは「UNLIMITED GLIDE」をコンセプトに開発され、ホンダ独自のハイブリッドシステム「e：HEV」を採用した新世代のスペシャリティスポーツとして位置付けられています。

従来の高性能スポーツカーとは異なり、滑らかな走りや上質感、感性に訴えかける世界観を重視している点が特徴です。

公開されているティーザー画像には、夕暮れの海辺を背景に、プレリュードと思われる車両のシルエットが描かれています。

センターには「2027 Limited Edition COMING SOON」の文字が記され、何かしらの“特別”な仕様が近々登場することを示唆しています。

全体は暗めの演出となっているため細部までは確認できませんが、低く構えたフロントノーズや滑らかなルーフラインは現行プレリュードのシルエットです。

また、画像全体には深みのある赤やボルドー系の色彩が使われており、「The Blooming. 感性がひらきだす。」というコピーも相まって、強い特別感を演出。

さらに「深まりつづける、自分だけのスタイル。シンクロして生まれる、内なる感覚。いま、感性がひらきだす。香り立つ、深紅の世界と嗜むために。」という印象的なフレーズが添えられていました。

なかでも目を引くのが、“深紅”を強く意識した演出です。夕暮れの赤い空やボルドー調の背景色に加え、「深紅の世界」という表現まで用いられていることから、ホンダが今回のモデルで“赤”を重要なテーマとしていることがうかがえます。

この“赤”という演出から連想されるのが、ホンダの「タイプR」シリーズです。ホンダにおいて赤は特別な意味を持つカラーであり、歴代の「シビック タイプR」や「NSX-R」、「インテグラ タイプR」などには、象徴的な“赤いHエンブレム”が採用されてきました。

これは単なるアクセントではなく、「ホンダの走り」を象徴する特別な証として位置付けられています。

なお、このティーザー画像についての具体的な情報は公開されていませんが、「感性がひらきだす」というメッセージや、“深紅”を強調した演出を見る限り、ホンダが単なるラグジュアリー路線だけでなく、スポーツマインドも意識しているように感じられます。

現行プレリュードはe：HEVを採用していますが、ホンダが電動化時代における新たなスポーツ性能を追求していくのであれば、その先に高性能派生モデルが登場する可能性も否定できません。

もし将来的にタイプRの思想を取り入れたモデルが誕生するなら、それは従来の高回転型ガソリンスポーツとは異なる、新しい時代のタイプR像になるのかもしれません。

2027年に登場するとみられる新たな「Limited Edition」が、どのようなモデルとして仕上げられるのか。

今回のティーザー画像には、単なる特別仕様車にとどまらない期待を抱かせる魅力があります。