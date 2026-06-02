『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』Premiere Ceremonyの司会と7組のパフォーマンスアーティストが決定
6月13日13時から行われる『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』Premiere Ceremonyの司会と7組の出演アーティストが発表された。
■フィリピン、インドネシアの人気アーティストもスペシャルパフォーマンスを披露
司会は森香澄、谷中敦（東京スカパラダイスオーケストラ）が務め、パフォーマンスアーティストとしてフィリピンからCup of Joe、インドネシアからHindiaとアジアで絶大な人気を誇るアーティストが特別なパフォーマンスを披露、さらに日本国内からはSTUTS（feat. Kohjiya, Hana Hope)、THE SPELLBOUND × BOOM BOOM SATELLITES、上原ひろみがT登場し、授賞式を盛り上げる。
なお、Premiere Ceremonyの模様はTOKYO MXで生放送、グローバルプロジェクトパートナーであるYouTubeにて全世界配信（※一部地域を除く）、ゴールドパートナーであるNTTドコモの映像配信サービス Lemino、ABEMA、radiko でも生配信。また、SpotifyやTikTok、X、YouTubeなどのSNSプラットフォームでも、ショートコンテンツが発信される。
■イベント情報
『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』
06/13（土）東京・TOYOTA ARENA TOKYO 他
■番組情報
TOKYO MX『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Premiere Ceremony』
06/13（土）13:00～16:00
NHK BS / NHK BSプレミアム4K『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 レッドカーペットライブ』
06/13（土）18:00～19:00
NHK総合 / NHK BSプレミアム4K『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 第1部』
06/13（土）19:30～20:55
※NHK ONEで同時配信・1週間の見逃し配信あり
NHK 総合 / NHK BSプレミアム4K『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 第2部』
06/13（土）21:30～22:50
※NHK ONEで同時配信・1週間の見逃し配信あり
■配信情報
YouTube LIVE『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Premiere Ceremony [授賞式]』
06/13（土）13:00配信スタート（予定）
YouTube LIVE『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Grand Ceremony [授賞式]』
06/13（土）19:30配信スタート（予定）
Lemino『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Premiere Ceremony 生配信』
06/13（土）13:00～
※後日アーカイブ配信あり
Lemino『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Grand Ceremony 生配信』
06/13（土）19:30～
※後日アーカイブ配信あり
ABEMA『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Grand Ceremony』
06/13（土）12:30～イベント終了まで
■関連リンク
『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』公式サイト
https://www.musicawardsjapan.com/<