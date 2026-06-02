神奈川新聞がファンと月間ＭＶＰを選ぶ企画で、５月のＭＶＰに輝いた横浜ＤｅＮＡ・度会隆輝外野手（資料写真）

神奈川新聞の横浜ＤｅＮＡ担当記者がＸ（旧ツイッター＝＠Ｋａｎａｌｏｃｏ─ｂａｙ１８）を活用し、ファンと月間ＭＶＰを選ぶ企画で、５月のＭＶＰは度会隆輝外野手（２３）に決まった。全１６２票のうち４１％の支持を集めた。

度会は２６試合に出場し、打率３割３厘と好調をキープ。１７得点は佐藤（阪神）と並んでリーグトップ、１２打点はチームトップだった。上位打線を任され、チャンスメークもポイントゲッターとしての役割もこなした。広角に打ち分けるバットコントロールで、飛躍の時を迎えている。

７ホールドを記録した気迫のセットアッパー中川虎大投手（２６）が３３％の票を獲得。直球とフォークボールを決め球に、開幕から１４試合連続無失点をマークし安定感が抜群だ。

攻守に奮闘した松尾汐恩捕手（２１）が２３％。山本のソフトバンク移籍後、出場機会を増やして状態を上げてきた。

そのほかの選手は３％で、ここまでリーグトップ１９ホールドポイントのレイノルズ投手（２８）や、セの新人投手では初となるイマキュレートイニングを達成した島田舜也投手（２３）を推す声もあった。