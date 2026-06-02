人気観光地全世代口コミ旅in小江戸川越

ＢＡＬＬＩＳＴＩＫ　ＢＯＹＺの砂田将宏さんをゲストに迎え、
東京・池袋からおよそ３０分とアクセス抜群！１００店舗以上の飲食店や雑貨店が
軒を連ねる埼玉県の小江戸・川越で人気観光地全世代口コミ旅！

＜出演者＞
いとうあさこ、松尾駿（チョコレートプラネット）
ゲスト：砂田将宏（ＢＡＬＬＩＳＴＩＫ　ＢＯＹＺ）

＜紹介した商品＞　※店舗によっては取り扱いのない商品もあります
★横浜開港祭
　開催日時：６月１日（月）・２日（火）
　場所　　：臨海パーク、みなとみらい２１地区、新港地区、その他周辺

★２０２６年春・夏展示
　開催日時：９月１３日（日）まで
　開催場所：ヤオコー川越美術館　三栖右嗣記念館入館料　
　料金　　：大人　３００円　高・大学生　２００円　中学生以下　無料

★かわごえ文化フェスタ２０２６　
　開催日時：６月１３日（土）〜１４日（日）
　開催場所：ウェスタ川越

■時の鐘

■福呂屋
・とのさまのチーズケーキ　１ホール（５号）１６２０円　
・とのさまのチーズケーキ　カット　５５０円
・さつまいもの半熟バスク　７００円
・とのさまのプレミアムチーズソフト　５００円
・鐘つき天ぷら最中　３００円
・お守り　５００円　
・絵馬　５００円

■川越城本丸御殿
営業時間：９：００〜１７：００
料金　　：一般　１００円　高校生・大学生　５０円　中学生以下　無料

★彩の国カレーまつり２０２６
　開催日時：６月１３日（土）１４日（日）　
　開催場所：ウェスタ川越

■薬師神社

★いとマルシェ
　開催日時：６月７日（日）
　開催場所：川越コエトコ
　料金　　：入場無料

■川越氷川神社
・一年安鯛みくじ　３００円
・あい鯛みくじ　３００円
・川越いもみくじ　３００円

★縁結び風鈴
　開催日時：６月２７日（土）〜９月６日（日）
　開催場所：川越氷川神社

■川越熊野神社
・脚踏み健康ロード

■川越八幡宮
・花むすび守　１５００円

■菓子屋横丁

■えびす庵
・だし巻き玉子串　釜揚げしらすおろし　３８０円

■喜多院

■サイクルセンター　しも
・レンタルサイクル　一般自転車　１日７７０円　
・レンタルサイクル　電動アシスト自転車　１日１２１０円

■かのん
・鐘つきたこせん　３００円

■菓匠右門
・いも恋　２２０円

■小江戸おさつ庵
・おさつせんべい　ハートハニーバター　３５０円
・プレミアムチップ４種さつまいもの食べ比べ　７００円
・紫芋生クリームソース　　単品２００円

■ｇｌäｎｔａ
・指輪　９８０円〜
・彫刻オプション　１１００円〜
・川越店限定　チェーンリング　３５５０円〜

■ＣＲＡＦＹ

■川越着物レンタル古都
・フルセット（ヘアセット付き）２９７０円　※要予約・キャンペーン特別価格

■ＳＮＯＯＰＹ　Ｖｉｌｌａｇｅ　川越
・ゆずれもんスカッシュ　５９０円　※期間限定

DAISO密着

密着した店舗　ダイソーアルカキット錦糸町店
都内最大級の100円ショップ

【出演者】
梅澤廉アナウンサー

VTRで紹介した商品
●保冷剤付ポーチ（ＰＵ）　330円
●ミニファン（クリップスタンド付、ディスプレイ表示）　1100円
●首振りミニ扇風機（クリア）　1100円
●扇風機用芳香剤（シャルドネ）　110円
●＆．ボディシート（トイレに流せる）　110円
●いぶしすだれ　110円
●ヘアエクステ　110円
●吊り下げ冷蔵庫収納ケース（ワイド）　330円
●吊り下げ冷蔵庫収納ケース（卵用）　220円
●ちょこっとまな板ビッグ　110円
●ダブルコーヒードリッパー　110円
●しっとりなめらかねんど（白）　110円
●ロボット掃除機（電池タイプ）　550円
●電子レンジに使えるバガスプレート（１０枚）　110円
●あみつけネット（角バッグ型）　110円
●ナイトライト付２個口スクエアタップ　1100円

スタジオで紹介した商品
●（seria）御飯が炊ける袋　110円

国民意識調査ビンゴ

あるテーマのランキングのトップ９をあててビンゴを目指せ！
今回のテーマは・・・＜横浜の人気観光地といえば＞

１位　横浜中華街
２位　横浜赤レンガ倉庫
３位　みなとみらい
４位　山下公園
５位　横浜・八景島シーパラダイス
６位　横浜ランドマークタワー
７位　カップヌードルミュージアム 横浜
８位　横浜ベイブリッジ
９位　港の見える丘公園

＜視聴者プレゼント＞
「横浜キャラメルラボ」のキャラメルブラウニー オレンジをプレゼント！