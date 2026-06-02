人気観光地全世代口コミ旅in小江戸川越



ＢＡＬＬＩＳＴＩＫ ＢＯＹＺの砂田将宏さんをゲストに迎え、

東京・池袋からおよそ３０分とアクセス抜群！１００店舗以上の飲食店や雑貨店が

軒を連ねる埼玉県の小江戸・川越で人気観光地全世代口コミ旅！



＜出演者＞

いとうあさこ、松尾駿（チョコレートプラネット）

ゲスト：砂田将宏（ＢＡＬＬＩＳＴＩＫ ＢＯＹＺ）



＜紹介した商品＞ ※店舗によっては取り扱いのない商品もあります

★横浜開港祭

開催日時：６月１日（月）・２日（火）

場所 ：臨海パーク、みなとみらい２１地区、新港地区、その他周辺





★２０２６年春・夏展示開催日時：９月１３日（日）まで開催場所：ヤオコー川越美術館 三栖右嗣記念館入館料料金 ：大人 ３００円 高・大学生 ２００円 中学生以下 無料★かわごえ文化フェスタ２０２６開催日時：６月１３日（土）〜１４日（日）開催場所：ウェスタ川越■時の鐘■福呂屋・とのさまのチーズケーキ １ホール（５号）１６２０円・とのさまのチーズケーキ カット ５５０円・さつまいもの半熟バスク ７００円・とのさまのプレミアムチーズソフト ５００円・鐘つき天ぷら最中 ３００円・お守り ５００円・絵馬 ５００円■川越城本丸御殿営業時間：９：００〜１７：００料金 ：一般 １００円 高校生・大学生 ５０円 中学生以下 無料★彩の国カレーまつり２０２６開催日時：６月１３日（土）１４日（日）開催場所：ウェスタ川越■薬師神社★いとマルシェ開催日時：６月７日（日）開催場所：川越コエトコ料金 ：入場無料■川越氷川神社・一年安鯛みくじ ３００円・あい鯛みくじ ３００円・川越いもみくじ ３００円★縁結び風鈴開催日時：６月２７日（土）〜９月６日（日）開催場所：川越氷川神社■川越熊野神社・脚踏み健康ロード■川越八幡宮・花むすび守 １５００円■菓子屋横丁■えびす庵・だし巻き玉子串 釜揚げしらすおろし ３８０円■喜多院■サイクルセンター しも・レンタルサイクル 一般自転車 １日７７０円・レンタルサイクル 電動アシスト自転車 １日１２１０円■かのん・鐘つきたこせん ３００円■菓匠右門・いも恋 ２２０円■小江戸おさつ庵・おさつせんべい ハートハニーバター ３５０円・プレミアムチップ４種さつまいもの食べ比べ ７００円・紫芋生クリームソース 単品２００円■ｇｌäｎｔａ・指輪 ９８０円〜・彫刻オプション １１００円〜・川越店限定 チェーンリング ３５５０円〜■ＣＲＡＦＹ■川越着物レンタル古都・フルセット（ヘアセット付き）２９７０円 ※要予約・キャンペーン特別価格■ＳＮＯＯＰＹ Ｖｉｌｌａｇｅ 川越・ゆずれもんスカッシュ ５９０円 ※期間限定DAISO密着密着した店舗 ダイソーアルカキット錦糸町店都内最大級の100円ショップ【出演者】梅澤廉アナウンサーVTRで紹介した商品●保冷剤付ポーチ（ＰＵ） 330円●ミニファン（クリップスタンド付、ディスプレイ表示） 1100円●首振りミニ扇風機（クリア） 1100円●扇風機用芳香剤（シャルドネ） 110円●＆．ボディシート（トイレに流せる） 110円●いぶしすだれ 110円●ヘアエクステ 110円●吊り下げ冷蔵庫収納ケース（ワイド） 330円●吊り下げ冷蔵庫収納ケース（卵用） 220円●ちょこっとまな板ビッグ 110円●ダブルコーヒードリッパー 110円●しっとりなめらかねんど（白） 110円●ロボット掃除機（電池タイプ） 550円●電子レンジに使えるバガスプレート（１０枚） 110円●あみつけネット（角バッグ型） 110円●ナイトライト付２個口スクエアタップ 1100円スタジオで紹介した商品●（seria）御飯が炊ける袋 110円国民意識調査ビンゴあるテーマのランキングのトップ９をあててビンゴを目指せ！今回のテーマは・・・＜横浜の人気観光地といえば＞１位 横浜中華街２位 横浜赤レンガ倉庫３位 みなとみらい４位 山下公園５位 横浜・八景島シーパラダイス６位 横浜ランドマークタワー７位 カップヌードルミュージアム 横浜８位 横浜ベイブリッジ９位 港の見える丘公園＜視聴者プレゼント＞「横浜キャラメルラボ」のキャラメルブラウニー オレンジをプレゼント！