６月２日（火）のヒルナンデス！は…人気観光地全世代口コミ旅in小江戸川越＆DAISO密着
人気観光地全世代口コミ旅in小江戸川越
ＢＡＬＬＩＳＴＩＫ ＢＯＹＺの砂田将宏さんをゲストに迎え、
東京・池袋からおよそ３０分とアクセス抜群！１００店舗以上の飲食店や雑貨店が
軒を連ねる埼玉県の小江戸・川越で人気観光地全世代口コミ旅！
＜出演者＞
いとうあさこ、松尾駿（チョコレートプラネット）
ゲスト：砂田将宏（ＢＡＬＬＩＳＴＩＫ ＢＯＹＺ）
＜紹介した商品＞ ※店舗によっては取り扱いのない商品もあります
★横浜開港祭
開催日時：６月１日（月）・２日（火）
場所 ：臨海パーク、みなとみらい２１地区、新港地区、その他周辺
開催日時：９月１３日（日）まで
開催場所：ヤオコー川越美術館 三栖右嗣記念館入館料
料金 ：大人 ３００円 高・大学生 ２００円 中学生以下 無料
★かわごえ文化フェスタ２０２６
開催日時：６月１３日（土）〜１４日（日）
開催場所：ウェスタ川越
■時の鐘
■福呂屋
・とのさまのチーズケーキ １ホール（５号）１６２０円
・とのさまのチーズケーキ カット ５５０円
・さつまいもの半熟バスク ７００円
・とのさまのプレミアムチーズソフト ５００円
・鐘つき天ぷら最中 ３００円
・お守り ５００円
・絵馬 ５００円
■川越城本丸御殿
営業時間：９：００〜１７：００
料金 ：一般 １００円 高校生・大学生 ５０円 中学生以下 無料
★彩の国カレーまつり２０２６
開催日時：６月１３日（土）１４日（日）
開催場所：ウェスタ川越
■薬師神社
★いとマルシェ
開催日時：６月７日（日）
開催場所：川越コエトコ
料金 ：入場無料
■川越氷川神社
・一年安鯛みくじ ３００円
・あい鯛みくじ ３００円
・川越いもみくじ ３００円
★縁結び風鈴
開催日時：６月２７日（土）〜９月６日（日）
開催場所：川越氷川神社
■川越熊野神社
・脚踏み健康ロード
■川越八幡宮
・花むすび守 １５００円
■菓子屋横丁
■えびす庵
・だし巻き玉子串 釜揚げしらすおろし ３８０円
■喜多院
■サイクルセンター しも
・レンタルサイクル 一般自転車 １日７７０円
・レンタルサイクル 電動アシスト自転車 １日１２１０円
■かのん
・鐘つきたこせん ３００円
■菓匠右門
・いも恋 ２２０円
■小江戸おさつ庵
・おさつせんべい ハートハニーバター ３５０円
・プレミアムチップ４種さつまいもの食べ比べ ７００円
・紫芋生クリームソース 単品２００円
■ｇｌäｎｔａ
・指輪 ９８０円〜
・彫刻オプション １１００円〜
・川越店限定 チェーンリング ３５５０円〜
■ＣＲＡＦＹ
■川越着物レンタル古都
・フルセット（ヘアセット付き）２９７０円 ※要予約・キャンペーン特別価格
■ＳＮＯＯＰＹ Ｖｉｌｌａｇｅ 川越
・ゆずれもんスカッシュ ５９０円 ※期間限定
DAISO密着
密着した店舗 ダイソーアルカキット錦糸町店
都内最大級の100円ショップ
【出演者】
梅澤廉アナウンサー
VTRで紹介した商品
●保冷剤付ポーチ（ＰＵ） 330円
●ミニファン（クリップスタンド付、ディスプレイ表示） 1100円
●首振りミニ扇風機（クリア） 1100円
●扇風機用芳香剤（シャルドネ） 110円
●＆．ボディシート（トイレに流せる） 110円
●いぶしすだれ 110円
●ヘアエクステ 110円
●吊り下げ冷蔵庫収納ケース（ワイド） 330円
●吊り下げ冷蔵庫収納ケース（卵用） 220円
●ちょこっとまな板ビッグ 110円
●ダブルコーヒードリッパー 110円
●しっとりなめらかねんど（白） 110円
●ロボット掃除機（電池タイプ） 550円
●電子レンジに使えるバガスプレート（１０枚） 110円
●あみつけネット（角バッグ型） 110円
●ナイトライト付２個口スクエアタップ 1100円
スタジオで紹介した商品
●（seria）御飯が炊ける袋 110円
国民意識調査ビンゴ
あるテーマのランキングのトップ９をあててビンゴを目指せ！
今回のテーマは・・・＜横浜の人気観光地といえば＞
１位 横浜中華街
２位 横浜赤レンガ倉庫
３位 みなとみらい
４位 山下公園
５位 横浜・八景島シーパラダイス
６位 横浜ランドマークタワー
７位 カップヌードルミュージアム 横浜
８位 横浜ベイブリッジ
９位 港の見える丘公園
＜視聴者プレゼント＞
「横浜キャラメルラボ」のキャラメルブラウニー オレンジをプレゼント！