”史上最高世代”でワールドカップに臨む エクアドル代表がメンバーを発表
エクアドル代表のセバスティアン・ベッカセセ監督が、2026年ワールドカップに臨む26人のメンバーを発表した。国内では大きな期待が高まっており、“史上最高世代”との呼び声もあるチームで悲願達成を目指す。
今回選出されたメンバーは以下のとおり。
GK
エルナン・ガリンデス（ウラカン）
モイセス・ラミレス（AEキフィシアス）
ゴンサロ・バジェ（LDUキト）
DF
ウィリアン・パチョ（パリ・サンジェルマン）
ピエロ・インカピエ（アーセナル）
ホエル・オルドニェス（クラブ・ブルージュ）
ジャクソン・ポロソ（クラブ・ティフアナ）
フェリックス・トーレス（インテルナシオナル）
ペルビス・エストゥピニャン（ミラン）
ヤイマル・メディナ（KRCヘンク）
アンヘロ・プレシアド（アトレチコ・ミネイロ）
モイセス・カイセド（チェルシー）
ジョルディ・アルシバル（インデペンディエンテ・デル・バジェ）
デニル・カスティージョ（ミッティラン）
アラン・フランコ（アトレチコ・ミネイロ）
ケンドリー・パエス（リーベル・プレート）
ニルソン・アングロ（サンダーランド）
FW
ゴンサロ・プラタ（フラメンゴ）
ジョン・ジェボア（ヴェネツィア）
エネル・バレンシア（パチューカ）
ジョルディ・カイセド（ウラカン）
ジェレミー・アレバロ（シュトゥットガルト）
アンソニー・バレンシア（ロイヤル・アントワープ）
ケビン・ロドリゲス（ユニオン・サン・ジロワーズ）
エクアドルにとって今大会は5度目のワールドカップ出場となる。これまでの最高成績はベスト16であり、北中米で開催される今大会ではその壁を破ることが大きな目標だ。
その期待の背景には、南米予選での見事な戦いぶりがある。エクアドルはアルゼンチンに次ぐ2位で予選を突破し、安定した戦いを披露。グループEではコートジボワール代表、キュラソー代表、ドイツ代表と対戦する。
チームの中心を担うのは、欧州で活躍する実力者たちだ。パリ・サンジェルマン所属のDFウィリアン・パチョ、アーセナル所属のDFピエロ・インカピエ、チェルシー所属のMFモイセス・カイセドらが主力として期待されている。
さらに、エクアドル代表の象徴的存在であるパチューカ所属のFWエネル・バレンシアやウラカン所属のGKエルナン・ガリンデスといったベテラン勢も健在。加えて、将来を嘱望されるリーベル・プレート所属のMFケンドリー・パエスもメンバー入りを果たしており、経験と若さが融合したバランスの良い陣容となった。
充実した戦力を揃えたエクアドル代表。南米予選で示した実力をワールドカップ本大会でも発揮し、同国サッカー史上最高成績の更新を目指す。