エクアドル代表のセバスティアン・ベッカセセ監督が、2026年ワールドカップに臨む26人のメンバーを発表した。国内では大きな期待が高まっており、“史上最高世代”との呼び声もあるチームで悲願達成を目指す。



今回選出されたメンバーは以下のとおり。



GK

エルナン・ガリンデス（ウラカン）

モイセス・ラミレス（AEキフィシアス）

ゴンサロ・バジェ（LDUキト）



DF

ウィリアン・パチョ（パリ・サンジェルマン）

ピエロ・インカピエ（アーセナル）

ホエル・オルドニェス（クラブ・ブルージュ）

ジャクソン・ポロソ（クラブ・ティフアナ）

フェリックス・トーレス（インテルナシオナル）

ペルビス・エストゥピニャン（ミラン）

ヤイマル・メディナ（KRCヘンク）

アンヘロ・プレシアド（アトレチコ・ミネイロ）





MFモイセス・カイセド（チェルシー）ジョルディ・アルシバル（インデペンディエンテ・デル・バジェ）デニル・カスティージョ（ミッティラン）アラン・フランコ（アトレチコ・ミネイロ）ケンドリー・パエス（リーベル・プレート）ニルソン・アングロ（サンダーランド）FWゴンサロ・プラタ（フラメンゴ）ジョン・ジェボア（ヴェネツィア）エネル・バレンシア（パチューカ）ジョルディ・カイセド（ウラカン）ジェレミー・アレバロ（シュトゥットガルト）アンソニー・バレンシア（ロイヤル・アントワープ）ケビン・ロドリゲス（ユニオン・サン・ジロワーズ）エクアドルにとって今大会は5度目のワールドカップ出場となる。これまでの最高成績はベスト16であり、北中米で開催される今大会ではその壁を破ることが大きな目標だ。その期待の背景には、南米予選での見事な戦いぶりがある。エクアドルはアルゼンチンに次ぐ2位で予選を突破し、安定した戦いを披露。グループEではコートジボワール代表、キュラソー代表、ドイツ代表と対戦する。チームの中心を担うのは、欧州で活躍する実力者たちだ。パリ・サンジェルマン所属のDFウィリアン・パチョ、アーセナル所属のDFピエロ・インカピエ、チェルシー所属のMFモイセス・カイセドらが主力として期待されている。さらに、エクアドル代表の象徴的存在であるパチューカ所属のFWエネル・バレンシアやウラカン所属のGKエルナン・ガリンデスといったベテラン勢も健在。加えて、将来を嘱望されるリーベル・プレート所属のMFケンドリー・パエスもメンバー入りを果たしており、経験と若さが融合したバランスの良い陣容となった。充実した戦力を揃えたエクアドル代表。南米予選で示した実力をワールドカップ本大会でも発揮し、同国サッカー史上最高成績の更新を目指す。