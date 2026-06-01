将来の活躍が期待される選手を紹介するミライアスリート。バレーボールの強豪校ですでにエースとして活躍するスーパー1年生を取材しました。最高到達点は3m超えです。

■日本代表を経験！バレー強豪校で即エースに

【井上聖貴アナウンサー】

「昨年度のバレーボールの1・2年生大会で準優勝した県内屈指の強豪校にこの春注目の1年生が入りました」



躍動感あふれるフォームから強烈なスパイクを打ち込むのは、上越総合技術高校1年・小林耕太朗選手（16）です。



【小林耕太朗 選手】

「スパイクを決める時は『いけよ』と気持ちを込めている」



小林選手は中学3年生だった今年2月、世代別の日本代表に選出され、イタリアで開催された国際大会に出場しました。



【小林耕太朗 選手】

「日本を背負って戦っていたので、通用するかとか考えず、とにかく全力でプレーした」



全5試合でスタメンに名を連ねた逸材は世界レベルの戦いを経験して、この春、上越総合技術高校に入学。チームでは、すでにエースを任されています。

■最高到達点3m超！威力抜群のスパイク

小林選手の魅力、それはなんといっても高さ。身長はチーム1の188cmで、最高到達点3m35cmから繰り出されるスパイクは威力抜群です。



【石川賢 監督】

「高さもあり、バランスも良い。しなやかさの中に力強さがあって尚且つバネがある。この時期にして、こんなに完成度の高い選手は見たことがない。間違いなく世代ナンバーワン」



そこまで言わしめる小林選手のスパイクを体感してみると。



【井上聖貴アナウンサー】

「手が出ない。気づいたころにはボールが自分の後ろにあるので、反射で追いつけません」



なんとか1本は上げたいと、その後も挑戦しましたが、指に当てるまでが精一杯でした。



【小林耕太朗 選手】

「ボールを叩いたときに、ただ叩いて真っすぐではなく、縦に回転するように」



【井上聖貴アナウンサー】

「手前でボールが落ちる間隔があった回転で軌道が変わっていると」



【小林耕太朗 選手】

「回転をかけて最後落とすことを意識している」



ただ、小林選手のすごさは攻撃だけではありません。世代別代表では守備の要・リベロを任される場面も…



【小林耕太朗 選手】

「レシーブもできる選手だと思っているので、やわらかくボールをレシーブする意識で、力を吸収して速いボールを弾かないようにしている」

■憧れは兄「3年間で何倍も超えたい」

9歳からバレーボールを始めてメキメキと実力を伸ばした小林選手。努力の裏には地元・上越総合技術高校OBの8つ上の兄の存在がありました。



【小林耕太朗 選手】

「（兄が）自分で努力して成長していく姿が憧れ、この高校に入って、3年間で兄を何倍も超えたい」



上越から全国へ。攻守で輝きを放つスーパー1年生がインターハイに導きます。



【小林耕太朗 選手】

「（高校総体は）優勝して全国につなげたいし、チームを助けて全国でも名の知られたスパイカーになりたい」