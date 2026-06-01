JR東日本グループと楽天銀行が提携している「JRE BANK（ジェイアールイーバンク）」。2つの口座を同時に使い分けることができるのか疑問に持つ方は多いのではないでしょうか。今回は、「楽天銀行」と「JRE BANK」の違いなどを整理してみましょう。※サムネイル画像：amanaimages

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JR東日本グループと楽天銀行が提携している「JRE BANK（ジェイアールイーバンク）」。JR利用者向けの特典が充実していることはご存じでしょうか。

そんなとき気になるのが、「すでに楽天銀行の口座を持っているけど、JRE BANKも作れる？」「楽天銀行とJRE BANKは何が違うの？」「2つ同時に持つ意味はある？」という点です。結論からいうと、すでに楽天銀行の口座を持っている人でも、JRE BANK口座を追加で開設できます。しかも、2つの口座を同時に使い分けることも可能です。

今回は、「楽天銀行」と「JRE BANK」の違いや、2つの口座を持つメリットを整理していきます。

JRE BANKは「楽天銀行の提携サービス」

JRE BANKは独立した銀行ではなく、楽天銀行の「提携サービス」の1つという位置付けです。楽天銀行では、通常支店とは別に、以下のような提携先ごとの専用支店が用意されています。

●楽天銀行の主な提携支店
・OKB支店（大垣共立銀行）

・NCB支店（西日本シティ銀行）

・第一生命支店（第一生命保険）

・JRE BANKの各支店（JR東日本グループ）

それぞれ専用アプリや申込方法が異なり、提携先ごとのサービスや特典が付いています。

楽天銀行とJRE BANKは「両方持てる」

多くの銀行では、「1人1口座」が基本です。そのため、「楽天銀行のシステムを使っているなら、JRE BANKは作れないのでは？」と思う方も多いでしょう。

しかし楽天銀行では、通常支店の口座と提携支店の口座を別枠として扱っています。そのため、楽天銀行をすでに使っている人、楽天証券と連携（マネーブリッジ）させている人でも、JRE BANK口座を追加で開設可能です。

つまり、「楽天銀行」と「JRE BANK」を同時に持って使い分けることができるというわけです。

参照：個人で2つの口座を開設することはできませんか？ よくあるご質問 楽天銀行（個人のお客さま向け）

楽天銀行とJRE BANKの違いは？

基本的な銀行システムは同じですが、「貯まるポイント」や「特典」が以下のとおり異なります。


楽天銀行は「楽天経済圏」に強い

楽天銀行は、楽天カード、楽天市場、楽天証券、楽天モバイルなどとの相性がよい銀行です。中でも、楽天証券との「マネーブリッジ」を設定すると、普通預金の優遇金利やポイント特典などを受けられます。楽天市場をよく利用する人には、大変便利な銀行といえます。

参照：楽天銀行（旧イーバンク銀行）　ネット銀行

JRE BANKは「JR東日本ユーザー」に強い

一方、JRE BANKは、JR東日本系の特典が魅力です。条件を満たすごとに、段階的にJR東日本の営業路線4割引優待券、「どこかにビューーン！」（JRE POINTを使って、JR東日本がおすすめする4駅の中から、どこかひとつの駅に新幹線で往復旅行できるサービス）の2000ポイント割引クーポンなどの特典を受けられます。普段から、JRでの電車通勤、新幹線利用、駅ビル利用が多い人ほど、メリットを感じやすいでしょう。

参照：JRE BANK　JR東日本グループブランドのネットバンクサービス

2つの口座を持つ場合の3つのメリット

楽天銀行とJRE BANKを併用して使い分けることで、以下のようなメリットが生まれます。

▼メリット1：ポイントを生活動線に合わせて「貯め分け」できる
・楽天市場・楽天カードの利用：楽天ポイントが貯まる

・駅ビル・鉄道の利用：JRE POINTが貯まる

このように、自分の行動範囲に合わせて2つのポイントをスマートに分けて貯めることができます。

▼メリット2：口座そのものを分けて「家計を見える化」できる
・楽天銀行：日々の生活費や投資の口座

・JRE BANK：旅行やレジャーのための専用貯蓄口座

口座を分けることで「何に使うためのお金か」が一目で分かるようになり、予算管理がラクになります。うまく活用できれば、使い過ぎ防止にもつながるでしょう。

▼メリット3：JR系の強力な特典を「追加」で受け取れる
楽天銀行だけでは、JR東日本のサービス特典などは受け取れません。すでに持っている楽天銀行の利便性はそのまま、新幹線をお得に利用できるなどの特典も追加で活用できることが、JRE BANKを併用する魅力です。誰もがというわけではなく、旅行好きの方や、鉄道利用が多い人にとっては、実用性の高い内容といえます。

まとめ

JRE BANKは、信頼性の高い楽天銀行のシステムをベースにした「JR東日本ユーザー向けの特別支店」です。楽天銀行は「楽天経済圏」、JRE BANKは「JR東日本の特典」にそれぞれ強力な強みを持っています。

生活費、投資、旅行資金など、目的ごとに口座を切り分けることで、お金の流れを一目で整理できます。もし併用を考えるなら、それぞれの得意分野を理解した上で賢く活用しましょう。

文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）
会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。
(文:舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）)