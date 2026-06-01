楽天銀行ユーザーも必見！JRE BANKとの違いと「2口座持ち」のメリットって何
JR東日本グループと楽天銀行が提携している「JRE BANK（ジェイアールイーバンク）」。JR利用者向けの特典が充実していることはご存じでしょうか。
そんなとき気になるのが、「すでに楽天銀行の口座を持っているけど、JRE BANKも作れる？」「楽天銀行とJRE BANKは何が違うの？」「2つ同時に持つ意味はある？」という点です。結論からいうと、すでに楽天銀行の口座を持っている人でも、JRE BANK口座を追加で開設できます。しかも、2つの口座を同時に使い分けることも可能です。
今回は、「楽天銀行」と「JRE BANK」の違いや、2つの口座を持つメリットを整理していきます。
●楽天銀行の主な提携支店
・OKB支店（大垣共立銀行）
・NCB支店（西日本シティ銀行）
・第一生命支店（第一生命保険）
・JRE BANKの各支店（JR東日本グループ）
それぞれ専用アプリや申込方法が異なり、提携先ごとのサービスや特典が付いています。
しかし楽天銀行では、通常支店の口座と提携支店の口座を別枠として扱っています。そのため、楽天銀行をすでに使っている人、楽天証券と連携（マネーブリッジ）させている人でも、JRE BANK口座を追加で開設可能です。
つまり、「楽天銀行」と「JRE BANK」を同時に持って使い分けることができるというわけです。
参照：個人で2つの口座を開設することはできませんか？ よくあるご質問 楽天銀行（個人のお客さま向け）
参照：楽天銀行（旧イーバンク銀行） ネット銀行
参照：JRE BANK JR東日本グループブランドのネットバンクサービス
▼メリット1：ポイントを生活動線に合わせて「貯め分け」できる
・楽天市場・楽天カードの利用：楽天ポイントが貯まる
・駅ビル・鉄道の利用：JRE POINTが貯まる
このように、自分の行動範囲に合わせて2つのポイントをスマートに分けて貯めることができます。
▼メリット2：口座そのものを分けて「家計を見える化」できる
・楽天銀行：日々の生活費や投資の口座
・JRE BANK：旅行やレジャーのための専用貯蓄口座
口座を分けることで「何に使うためのお金か」が一目で分かるようになり、予算管理がラクになります。うまく活用できれば、使い過ぎ防止にもつながるでしょう。
▼メリット3：JR系の強力な特典を「追加」で受け取れる
楽天銀行だけでは、JR東日本のサービス特典などは受け取れません。すでに持っている楽天銀行の利便性はそのまま、新幹線をお得に利用できるなどの特典も追加で活用できることが、JRE BANKを併用する魅力です。誰もがというわけではなく、旅行好きの方や、鉄道利用が多い人にとっては、実用性の高い内容といえます。
生活費、投資、旅行資金など、目的ごとに口座を切り分けることで、お金の流れを一目で整理できます。もし併用を考えるなら、それぞれの得意分野を理解した上で賢く活用しましょう。
文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）
会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。
(文:舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）)
そんなとき気になるのが、「すでに楽天銀行の口座を持っているけど、JRE BANKも作れる？」「楽天銀行とJRE BANKは何が違うの？」「2つ同時に持つ意味はある？」という点です。結論からいうと、すでに楽天銀行の口座を持っている人でも、JRE BANK口座を追加で開設できます。しかも、2つの口座を同時に使い分けることも可能です。
JRE BANKは「楽天銀行の提携サービス」JRE BANKは独立した銀行ではなく、楽天銀行の「提携サービス」の1つという位置付けです。楽天銀行では、通常支店とは別に、以下のような提携先ごとの専用支店が用意されています。
●楽天銀行の主な提携支店
・OKB支店（大垣共立銀行）
・NCB支店（西日本シティ銀行）
・第一生命支店（第一生命保険）
・JRE BANKの各支店（JR東日本グループ）
それぞれ専用アプリや申込方法が異なり、提携先ごとのサービスや特典が付いています。
楽天銀行とJRE BANKは「両方持てる」多くの銀行では、「1人1口座」が基本です。そのため、「楽天銀行のシステムを使っているなら、JRE BANKは作れないのでは？」と思う方も多いでしょう。
しかし楽天銀行では、通常支店の口座と提携支店の口座を別枠として扱っています。そのため、楽天銀行をすでに使っている人、楽天証券と連携（マネーブリッジ）させている人でも、JRE BANK口座を追加で開設可能です。
つまり、「楽天銀行」と「JRE BANK」を同時に持って使い分けることができるというわけです。
参照：個人で2つの口座を開設することはできませんか？ よくあるご質問 楽天銀行（個人のお客さま向け）
楽天銀行とJRE BANKの違いは？基本的な銀行システムは同じですが、「貯まるポイント」や「特典」が以下のとおり異なります。
楽天銀行は「楽天経済圏」に強い楽天銀行は、楽天カード、楽天市場、楽天証券、楽天モバイルなどとの相性がよい銀行です。中でも、楽天証券との「マネーブリッジ」を設定すると、普通預金の優遇金利やポイント特典などを受けられます。楽天市場をよく利用する人には、大変便利な銀行といえます。
参照：楽天銀行（旧イーバンク銀行） ネット銀行
JRE BANKは「JR東日本ユーザー」に強い一方、JRE BANKは、JR東日本系の特典が魅力です。条件を満たすごとに、段階的にJR東日本の営業路線4割引優待券、「どこかにビューーン！」（JRE POINTを使って、JR東日本がおすすめする4駅の中から、どこかひとつの駅に新幹線で往復旅行できるサービス）の2000ポイント割引クーポンなどの特典を受けられます。普段から、JRでの電車通勤、新幹線利用、駅ビル利用が多い人ほど、メリットを感じやすいでしょう。
参照：JRE BANK JR東日本グループブランドのネットバンクサービス
2つの口座を持つ場合の3つのメリット楽天銀行とJRE BANKを併用して使い分けることで、以下のようなメリットが生まれます。
▼メリット1：ポイントを生活動線に合わせて「貯め分け」できる
・楽天市場・楽天カードの利用：楽天ポイントが貯まる
・駅ビル・鉄道の利用：JRE POINTが貯まる
このように、自分の行動範囲に合わせて2つのポイントをスマートに分けて貯めることができます。
▼メリット2：口座そのものを分けて「家計を見える化」できる
・楽天銀行：日々の生活費や投資の口座
・JRE BANK：旅行やレジャーのための専用貯蓄口座
口座を分けることで「何に使うためのお金か」が一目で分かるようになり、予算管理がラクになります。うまく活用できれば、使い過ぎ防止にもつながるでしょう。
▼メリット3：JR系の強力な特典を「追加」で受け取れる
楽天銀行だけでは、JR東日本のサービス特典などは受け取れません。すでに持っている楽天銀行の利便性はそのまま、新幹線をお得に利用できるなどの特典も追加で活用できることが、JRE BANKを併用する魅力です。誰もがというわけではなく、旅行好きの方や、鉄道利用が多い人にとっては、実用性の高い内容といえます。
まとめJRE BANKは、信頼性の高い楽天銀行のシステムをベースにした「JR東日本ユーザー向けの特別支店」です。楽天銀行は「楽天経済圏」、JRE BANKは「JR東日本の特典」にそれぞれ強力な強みを持っています。
生活費、投資、旅行資金など、目的ごとに口座を切り分けることで、お金の流れを一目で整理できます。もし併用を考えるなら、それぞれの得意分野を理解した上で賢く活用しましょう。
文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）
会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。
(文:舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）)