

岡山県高校総体2026

【岡山県高校総体2026】5月30日にJFE晴れの国スタジアム（岡山市）で陸上競技が行われました。男子200mは金光学園・小野（2年）と玉野光南・山田（3年）が共に大会新記録となるタイムでゴール。0.002秒差で小野が制しました。女子110mハードルでも倉敷中央・延原（2年）が大会新記録をマークしました。

全種目が終了し、男子総合は岡山商大付、女子総合は倉敷中央が優勝を果たしました。

【30日の結果】

〈男子200m〉

1位 小野礼翔 （金光学園 2年） 21秒20(21秒195) ※大会新記録

※2位 山田夢叶 （玉野光南 3年） 21秒20(21秒197)

〈男子800m〉

1位 七村颯大 （倉敷青陵 3年） 1分54秒62

〈男子110mハードル〉

1位 齋藤玲旺 （倉敷工 1年） 14秒62

〈男子3000m障害〉

1位 篠原柊 （玉野光南 3年） 9分18秒13

〈男子4×400mリレー〉

1位 岡山操山 （島村,宮地,坂井,福田） 3分16秒07

〈男子走高跳〉

1位 赤木路偉 （倉敷工 2年） 2m03

〈男子円盤投〉

1位 大西シェリン （玉野光南 3年） 41m82

〈女子200m〉

1位 中村一椛（倉敷南 2年） 25秒78

〈女子800m〉

1位 南和奏（岡山朝日 2年） 2分13秒81

〈女子110mハードル〉

1位 延原日葵 （倉敷中央 2年） 13秒81※大会新記録

〈女子三段跳〉

1位 板谷悠月（おかやま山陽 2年） 11m89

〈女子砲丸投〉

1位 賀島寧々（倉敷中央 3年） 11m55

〈女子七種競技〉

1位 小野芽衣果（倉敷中央 3年） 4368

（100mH:14秒94/走高跳:1m38/砲丸投:10m04

200m:26秒13/走幅跳:4m90/やり投:29m30/800m:2分28秒32）

男子総合

1位 岡山商大付 168点 2位 玉野光南 120点 3位 倉敷 52点

女子総合

1位 倉敷中央 126点 2位 岡山朝日 79点 3位就実 74点