「もう、準備できたよな？」巨人ファンが合流を熱望する右のロマン砲の存在感、今朝丸から圧巻の逆方向弾で注目「救世主、頼むぞ！」

昨季はキャリアハイの11本塁打をマークしたリチャード（C）産経新聞社

巨人は5月31日の日本ハム戦（エスコンF）に0−3の完封負け、カードスイープは果たせなかった。

交流戦2カードを終え、3勝3敗、さらなる起爆剤を待つチームにとって注目を集めるのはファームで調整を続けるリチャードにもある。

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5月31日に行われたファーム・リーグ阪神戦（Gタウン）に「4番・DH」に先発出場。1点リードで迎えた6回二死の第3打席。相手先発、今朝丸裕喜の低め直球を捉えて逆方向へ。右翼スタンドに運び、2号ソロをマークした。

昨季ソフトバンクからトレード移籍。キャリアハイの11本塁打をマークし、さらなる飛躍が期待されたリチャードだったが、今季は3月のオープン戦で死球を受け、左手骨折。開幕1軍を逃すとその後、5月に実戦復帰するも今度は下半身のコンディション不良を発症するなど、慎重に調整を続けてきた。