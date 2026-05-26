沖田愛加Instagramより

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【モデルプレス＝2026/05/26】フリーアナウンサーでタレントの沖田愛加が5月25日、自身のInstagramを更新。ノースリーブ姿を公開し、話題となっている。

【写真】29歳美人アナ「最近ムチムチしてきた」ノースリコーデ披露

◆沖田愛加、ノースリーブで美腕スラリ


沖田は「最近ムチムチしてきたからランニング再開した」とつづり、写真を投稿。裾がフリルになったサーモンピンクのノースリーブトップスとデニムを合わせた姿で、スラリと伸びる腕が際立つスタイルを披露している。

◆沖田愛加の投稿に反響


この投稿には「笑顔が素敵」「スタイル良いですね」「健康的な美しさ」「お姫様みたいに可愛い」「全然ムチムチしてない」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

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