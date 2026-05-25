株式会社アイ・オー・データ機器のホームページ

株式会社アイ・オー・データ機器は、7月1日（水）付で社名を「株式会社アイオーデータ」に変更すると発表した。5月21日（木）付の臨時株主総会において決議されたという。

1976年の創業以来、「アイ・オー・データ機器」の社名のもとで事業を展開してきた同社。カメラ関連の製品群としては、SDなどのストレージからカードリーダー、メモリーカード、液晶ディスプレイなどを展開している。

近年は医療分野をはじめ、さまざまな領域へ価値提供を広げている。

長年親しまれてきた「アイオーデータ」の愛称との統一を図るとともに、今後のさらなる事業領域拡大を見据え、よりシンプルで親しみやすい企業ブランドへ進化していくことを目的としている。

社名変更後も、所在地や事業内容、資本金などに変更はない。また、英字のブランドロゴ「I-O DATA」は継続して使用されるという。

旧社名：株式会社アイ・オー・データ機器（I-O DATA DEVICE, INC.） 新社名：株式会社アイオーデータ（I-O DATA, INC.） 変更予定日：7月1日（水）