「本当は3色欲しかった（涙）」【しまむら】体型カバーも狙える♡「最強キャミ」

シンプルコーデにプラスワンでおしゃれ度がUPするアイテムがあれば、ぜひ頼りたいところ。そこで今回は、重ねるだけでサマ見えし体型カバーも狙える、【しまむら】の「キャミソール」をご紹介します。薄着の季節もおしゃれを楽しめるキャミは、全色欲しくなるかも。

プラスワンでおしゃれ見え！ 全色コンプしたいキャミ

【しまむら】「ストライプイレヘムキャミ」\1,089（税込）

シャツを腰巻きしているような裾のデザインが目を引くキャミは、一点投入するだけでおしゃれ見えを狙えそう。パステルカラーとストライプ柄が爽やかな抜け感を与え、春夏ムードも一気に高まります。ブルー・ピンク・イエローの3色展開。お手頃価格で購入できるキャミは、「驚きすぎて、2色買い！（本当は3色欲しかった）」と@aiii__13kさんもお気に入りの様子。

ふんわりシルエットで体型カバーもバッチリ！

「腰まわりお腹まわりもカバーできて最高」と@aiii__13kさんがコメントしているように、胸下の切り替えからふわっと膨らむシルエットで、気になる部分を隠せるのも嬉しいポイントです。肩紐はアジャスター付きで長さ調節可能。背中部分はゴムになっているため、着心地の良さも期待できます。

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※こちらの記事では@aiii__13k様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：伊村 真奈

ファッション記事執筆をメインに、FTN草創期からライターとして活動。自身も洋服をこよなく愛し、誰でもが気軽にオシャレを楽しめる記事コンテンツ制作に情熱を燃やし、大人のためのファッション情報をリサーチ & 収集。FTNを中心に執筆中。