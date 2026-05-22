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アイリスオーヤマは、「サーキュレーター扇風機 AZ-AC15TEC-B」を12％オフの6,990円（税込）で販売しています。

【Amazon.co.jp限定】アイリスオーヤマ サーキュレーター 扇風機 静音 上下左右首振り 18畳 パワフル送風 コンパクト リモコン付き AZ-AC15TEC-B ブラック アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) \6,990 （2026/05/22 10:49時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

扇風機から衣類乾燥まで！ 1台4役でオールシーズン大活躍

↑アイリスオーヤマの「サーキュレーター扇風機 AZ-AC15TEC-B」。

サーキュレーター扇風機 AZ-AC15TEC-Bは、扇風機、サーキュレーター、衣類乾燥、換気という「1台4役」をこなす多機能な製品です。特殊形状のスパイラルグリルを採用し、直進性の高い気流を作り出して18畳の広さまでパワフルに送風します。

さらに、上下と左右の自動首振りを組み合わせた「3Dランダム送風」機能により、お部屋の空気を効率よく撹拌できるとうたいます。エアコンと併用して冷房効率を上げるのはもちろん、洗濯物に直接風を当てることで梅雨どきの部屋干し乾燥を早めるなど、夏場に限らず1年中重宝するアイテムです。

さらに、ヘッドの羽根部分が工具不要で簡単に分解できる構造を採用しています。水洗いも可能で、隅々まで手軽にお手入れができるため、いつでも清潔な風をキープできます。

本格的な夏を迎える前や、ジメジメとした梅雨の部屋干し対策として、手軽に導入できる高コスパな一台。お買い得なこのタイミングに、ぜひチェックしてみてください！



本格的な暑さの前に！扇風機を買うなら今がオトク！

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