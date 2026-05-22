東海地方は、今週末は雲が多く、曇りや雨になる見込みです。来週も雲が広がりやすく、28日(木)を中心に、各地で雨が降るでしょう。向こう一週間は、気温は平年並みか高い日が多く、梅雨時のようにムシムシする日が多くなりそうです。熱中症や食品の管理にご注意ください。

今日22日(金) すっきり回復せず雲が多い

今日22日(金)、雨を降らせた前線は南海上へ南下し、帯状に連なる雨雲は陸地から離れています。ただ、湿った空気や気圧の谷の影響で、東海地方は低い雲が広がっています。

午後も、晴れ間はありますが、雲が多いでしょう。山地を中心に、所々でにわか雨がありそうです。気温は、午前中から名古屋や岐阜など所々で25℃以上を観測しています。雲が多いため、この後、気温は横ばいとなりそうです。

週末もすっきりしない天気に 28日(木)を中心に広く雨

明日23日(土)も、東海地方は、湿った空気が入りやすく、また、西から近づく気圧の谷の影響を受ける見込みです。一日雲が多いでしょう。三重県南部では、湿った東風の影響で雨雲がかかりやすく、雨が降り続きそうです。

24日(日)は、気圧の谷は東へ抜けて、湿った空気の流れ込みも弱まる見込みです。雲が多いながらも、晴れ間がありそうです。

25日(月)は、広く晴れて、日差しが強いでしょう。

26日(火)は、天気は下り坂で雲が多くなりますが、日中は雨の心配はない見込みです。

27日(水)から28日(木)頃は、前線が本州付近に延び、暖かく湿った空気が入るでしょう。長い時間雨が降り、雨量が多くなる可能性があります。

この雨の後、29日(金)は、晴れ間が戻りそうです。

気温は平年並みか高い日が多い 体調管理に注意

向こう一週間は、気温は平年並みか高い日が多いでしょう。最高気温は25℃以上の夏日が多く、日差しがしっかり届く日は30℃前後まで上がる見込みです。夜間も気温は下がりづらく、寝苦しい夜も多くなりそうです。熱中症など体調管理に注意してお過ごしください。