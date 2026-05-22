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「人を起点にしない経営は成立しない」社労士が警鐘を鳴らす人手不足倒産のリアル

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

社労士のたかこ先生が自身のYouTubeチャンネルで「【人手不足倒産】資金ショートより怖い「人繰りショート」。全社員平等の会社が潰れる理由」を公開した。



動画では、経営資源における「ヒト・モノ・カネ」の優先順位の変化について触れ、これからの時代に求められる人材戦略について具体的な提言を行っている。



たかこ先生は冒頭、かつてはカネを集め、モノに投資し、人を雇うという順番だったが、現在は全く逆であり、人を最優先にすべきだと主張。その背景として、「労働人口が減っている」「若手の価値観の変化」「労務リスクの増加」という3つの大きな変化が同時に起きていることを挙げた。これらが重なることで、人を大事に扱わない会社は一発で退場を余儀なくされる時代になっていると指摘する。



その上で、人を最優先にする経営とは「全社員を平等に大事にする」ことではなく、「誰に投資するか」を経営者が明確に決めることだと断言。「全員に同じだけリソースを割く余裕が無い」中小企業においては、ルール化が必要不可欠だと語った。



具体策として、採用基準の言語化や、残ってほしい社員を明確にし給与に差をつけること、さらには評価基準の言語化などを列挙。感覚での評価をやめ、「会社に何を残したか」を軸に評価する仕組みづくりを推奨した。



さらに、多くの企業で疎かにされているのが「退職設計」であると強調。退職者を裏切り者扱いするのではなく、面談の実施や有休消化などを完璧に行い、「立つ鳥跡を濁さずを会社側がやる」ことの重要性を説いた。円満な退職対応が、将来の顧客や復職、知人の紹介といった未来の採用力に繋がると説明した。



最後に、これらの人材設計を後回しにすると、数年後には資金繰りよりも先に「人繰り」が悪化し、人手不足倒産に行き着くと強い危機感を示した。「経営者の見方1つで会社の未来は180度変わる」と力強く語り、先を見据えた経営と最新情報のキャッチアップの重要性を視聴者に呼びかけて動画を締めくくっている。