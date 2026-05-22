OUR WACOALとbeautiful peopleが初コラボ！　新発想のカップインウェア発売

ワコールのファッションブランド「OUR WACOAL（アワワコール）」は、entertainmentが展開する「beautiful people（ビューティフルピープル）」と初のコラボレーションを実施。5月29日より全国の一部取扱店舗・ワコールウェブストアをはじめとするECサイトで発売します。（※）

（※）「beautiful people」×「OUR WACOAL」商品の取扱店舗一覧：https://www.wacoal.jp/ourwacoal/information/20260513.html

■インナーウェアの構造を“デザインとして可視化”

「OUR WACOAL」は、服と下着の役割を一枚で叶えるカップインウェアを中心に、自分らしい着こなしのためのアイテムを提案。一方の「beautiful people」は、相反する要素を掛け合わせ、固定概念を覆す服づくりを続けているファッションブランドです。

新しい価値を提供できるカップインウェアを開発したいという両ブランドの想いが共鳴し今回、コラボレーションが実現しました。

商品開発では、「beautiful people」のパターンメイキングとデザイン手法を取り入れ、インナーウェアならではの技術や構造をデザインとして可視化。パターンメイクや素材、縫製仕様など、通常は内側に隠れる要素をあえて表出させ、“構造を見せる”デザインへと昇華しました。

この複雑なデザインを、快適に着用できるアイテムとして成立させているのが、ワコールが長年培ってきたインナーウェアの技術です。

バスト部分は、「OUR WACOAL」で定評のあるカップをベースに、周囲の構造は今回のデザインに合わせて新たに開発。複数のパーツを組み合わせることで、タンクトップ、フルカップ、3/4カップのカットラインが混在する独創的な構造を実現しました。

また、伸縮性にすぐれたパワーメッシュ素材を使用することで、透け感を活かしたスタイリッシュな外観と、ここちよいフィット感を両立しています。

今回発売されるアイテムは、「beautiful people」ならではの独創的なデザインと、「OUR WACOAL」のカップの機能性・着用感を掛け合わせ、新しい価値を提案するカップインウェアとして展開します。

「beautiful people」×「OUR WACOAL」商品サイト：https://store.wacoal.jp/brand/ourwacoal/topics/collaboration2605.html

■「beautiful people」×「OUR WACOAL」コラボの特長

●服と下着の役割を一枚で叶えるカップインウェアを提案する「OUR WACOAL」と、固定概念にとらわれない服づくりを行うファッションブランド「beautiful people」が初のコラボレーション。［カップインタンクトップ］と［カップインドレス］を新発売します。

●「beautiful people」独自のパターンメイキングとデザイン手法を取り入れ、通常は内側に隠れる要素をあえて可視化。“下着の構造を見せる”新しいデザインへと昇華しました。

●バスト部分は、「OUR WACOAL」のカップをベースに周囲構造を新開発。複雑なデザインを取り入れながら、快適な着用感と高いファッション性を両立したアイテムに仕上げました。

■商品概要

◇［カップインタンクトップ］

品番：JCX264

希望小売価格：17,600円

サイズ：S・M・L

カラー：BL（ブラック）

◇［カップインタンクトップ］

品番：JCX260

希望小売価格：19,800円

サイズ：S・M・L

カラー：BU（ブルー）・BE（ベージュ）

＜商品特長＞

「beautiful people」が一から型をデザインした別注デザインに、「OUR WACOAL」のカップをつけたタンクトップ。

カラーによってデザインが異なり、BL（ブラック）はオールブラックで、ウエスト部分にパワーメッシュの透け感を活かした、スタイリッシュな印象。

BU（ブルー）とBE（ベージュ）は、パワーメッシュにチェック柄をプリントしたデザイン。ファッションアイテムとして1枚で着こなせる可能性を広げたデザインです。

◇［カップインドレス］

品番：JCX265

希望小売価格：71,500円

サイズ：S・M

カラー：BL（ブラック）・BU（ブルー）・BE（ベージュ）

＜商品特長＞

「beautiful people」が一から型をデザインした別注デザインに、「OUR WACOAL」のカップをつけたドレス。

インナーパンツ部分は透けないストレッチ生地を使用し、ウエスト周りはパワーメッシュを2重にすることで、程よい透け感のバランスに整え、1枚で楽しめるデザインです。

■コーディネイトイメージ

（エボル）