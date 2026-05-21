『フルハウス』ジョン・ステイモス、ボブ・サゲットの誕生日に「最後の写真」を投稿

2022年に急逝したボブ・サゲット。彼の死から4年が経った今も、親友ジョン・ステイモスとの絆が色褪せることはない。『フルハウス』で、キザでクールなジェシーおじさんを演じたジョン・ステイモスが同作でダニー・タナーを演じたボブの70歳の誕生日を記念し、自身のInstagramを更新した。

Instagramで明かされた最後の写真

ジョンは「私たちは以前、お互いに素晴らしい誕生日パーティーを開き合っていたものだ」と心温まるメッセージを投稿。「今日の君の70歳の誕生日は、歴史的なものになっていただろう！ 君が恋しいし、愛している」と、亡き親友への深い愛と喪失感を綴っている。

投稿された画像や動画のカルーセルには、長年にわたりお互いの人生を祝い、共にかけがえのない時間を過ごしてきた二人の姿が収められていた。その最後のスライドには、ビーチで笑顔を浮かべるボブと妻のケリー・リゾ、そしてジョンと妻のケイトリン・マクヒューの4人が写った写真が。ジョンはその画像に「最後の写真」という言葉を添え、これがボブが亡くなる前に撮影された、最後のグループショットであることを明かした。

思い出の数々と、色褪せない『フルハウス』ファミリーの歴史

共有された動画の中には、ボブがギターの伴奏に合わせて歌い、ジョンがその傍らでリラックスして座っているプライベートな一幕もある。また、ドラムセットに座るボブにジョンが後ろから愛おしそうに抱きつく過去のショットや、タキシード姿の二人が1つのマイクを共有してパフォーマンスする姿も披露された。その後ろでは、まだ赤ん坊だったメアリー＝ケイト・オルセンとアシュレー・オルセンの姉妹がタンバリンを振り、デイブ・クーリエがマイクに向かって歌おうとしている。まさに『フルハウス』の歴史の始まりを感じさせる貴重な一コマだ。

劇中での共同生活さながらに、キャスト陣は実生活でも本物の家族のような絆を育んできた。その証拠に、ほぼすべてのメインキャストが再集結し、2016年から2020年にかけてNetflixで5シーズンが配信された続編シリーズ『フラーハウス』も大きな話題を呼んだ。ボブが旅立って数年が経った今も、タナー家の絆は永遠に続いていく。

『フルハウス』全8シーズンはHuluにて、続編シリーズ『フラーハウス』シーズン1〜5はNetflixで独占配信中。（海外ドラマNAVI）

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