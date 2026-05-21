オールNBAチームは日本時間25日に公開／2025－26シーズンのアウォード発表日程

写真拡大

　5月20日。NBAは、2025－26レギュラーシーズンのアウォードで、未発表となっていた4つの公開日程をソーシャルメディアへ投稿した。


　21日（現地時間20日、日付は以下同）にオールルーキーチーム、23日にオールディフェンシブチーム、25日にオールNBAチーム、そして27日に最優秀コーチ賞（COY）を発表することになった。


　そのうち、4月20日に公開された、最優秀コーチ賞の最終候補3名はJB・ビッカースタッフHC（ヘッドコーチ／デトロイト・ピストンズ）、ミッチ・ジョンソンHC（サンアントニオ・スパーズ）、ジョー・マズーラ（ボストン・セルティックス）。彼らが得票ポイントでトップ3入りしている。




　今シーズン、ここまで発表されている主要アウォードの受賞者は下記のとおり（以降チーム名は略称）。


◆■NBA 2025－26レギュラーシーズン主要アウォード受賞者一覧

・MVP（最優秀選手賞）

シェイ・ギルジャス・アレクサンダー（サンダー）


・最優秀守備選手賞（DPOY）

ビクター・ウェンバンヤマ（スパーズ）


・最優秀躍進選手賞（MIP）

ニキール・アレクサンダー・ウォーカー（ホークス）


・最優秀新人賞（ROY）

クーパー・フラッグ（マーベリックス）


・最優秀シックスマン賞

ケルドン・ジョンソン（スパーズ）


・最優秀クラッチプレーヤー賞

シェイ・ギルジャス・アレクサンダー（サンダー）


・ハッスルアウォード

ムサ・ディアバテ（ホーネッツ）


・最優秀エグゼクティブ賞

ブラッド・スティーブンズ（セルティックス）


・スポーツマンシップ賞

デリック・ホワイト（セルティックス）


・トワイマン・ストークス・チームメート・オブ・ザ・イヤー

ディアンドレ・ジョーダン（ペリカンズ）



【動画】MVPに選ばれたSGAの好プレー集はこちら！