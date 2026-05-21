オールNBAチームは日本時間25日に公開／2025－26シーズンのアウォード発表日程
5月20日。NBAは、2025－26レギュラーシーズンのアウォードで、未発表となっていた4つの公開日程をソーシャルメディアへ投稿した。
21日（現地時間20日、日付は以下同）にオールルーキーチーム、23日にオールディフェンシブチーム、25日にオールNBAチーム、そして27日に最優秀コーチ賞（COY）を発表することになった。
そのうち、4月20日に公開された、最優秀コーチ賞の最終候補3名はJB・ビッカースタッフHC（ヘッドコーチ／デトロイト・ピストンズ）、ミッチ・ジョンソンHC（サンアントニオ・スパーズ）、ジョー・マズーラ（ボストン・セルティックス）。彼らが得票ポイントでトップ3入りしている。
The 2025-26 Kia NBA All-Rookie Team will be announced tonight at 7:30 PM ET on Peacock.
Upcoming awards schedule ⬇️ pic.twitter.com/gKODkdrZNZ
- NBA Communications (@NBAPR) May 20, 2026
今シーズン、ここまで発表されている主要アウォードの受賞者は下記のとおり（以降チーム名は略称）。
◆■NBA 2025－26レギュラーシーズン主要アウォード受賞者一覧
・MVP（最優秀選手賞）
シェイ・ギルジャス・アレクサンダー（サンダー）
・最優秀守備選手賞（DPOY）
ビクター・ウェンバンヤマ（スパーズ）
・最優秀躍進選手賞（MIP）
ニキール・アレクサンダー・ウォーカー（ホークス）
・最優秀新人賞（ROY）
クーパー・フラッグ（マーベリックス）
・最優秀シックスマン賞
ケルドン・ジョンソン（スパーズ）
・最優秀クラッチプレーヤー賞
シェイ・ギルジャス・アレクサンダー（サンダー）
・ハッスルアウォード
ムサ・ディアバテ（ホーネッツ）
・最優秀エグゼクティブ賞
ブラッド・スティーブンズ（セルティックス）
・スポーツマンシップ賞
デリック・ホワイト（セルティックス）
・トワイマン・ストークス・チームメート・オブ・ザ・イヤー
ディアンドレ・ジョーダン（ペリカンズ）
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