オールNBAチームは日本時間25日に公開／2025－26シーズンのアウォード発表日程

5月20日。NBAは、2025－26レギュラーシーズンのアウォードで、未発表となっていた4つの公開日程をソーシャルメディアへ投稿した。

21日（現地時間20日、日付は以下同）にオールルーキーチーム、23日にオールディフェンシブチーム、25日にオールNBAチーム、そして27日に最優秀コーチ賞（COY）を発表することになった。

そのうち、4月20日に公開された、最優秀コーチ賞の最終候補3名はJB・ビッカースタッフHC（ヘッドコーチ／デトロイト・ピストンズ）、ミッチ・ジョンソンHC（サンアントニオ・スパーズ）、ジョー・マズーラ（ボストン・セルティックス）。彼らが得票ポイントでトップ3入りしている。



The 2025-26 Kia NBA All-Rookie Team will be announced tonight at 7:30 PM ET on Peacock.

Upcoming awards schedule ⬇️ pic.twitter.com/gKODkdrZNZ

- NBA Communications (@NBAPR) May 20, 2026

今シーズン、ここまで発表されている主要アウォードの受賞者は下記のとおり（以降チーム名は略称）。

◆■NBA 2025－26レギュラーシーズン主要アウォード受賞者一覧

・MVP（最優秀選手賞）



シェイ・ギルジャス・アレクサンダー（サンダー）

・最優秀守備選手賞（DPOY）



ビクター・ウェンバンヤマ（スパーズ）

・最優秀躍進選手賞（MIP）



ニキール・アレクサンダー・ウォーカー（ホークス）

・最優秀新人賞（ROY）



クーパー・フラッグ（マーベリックス）

・最優秀シックスマン賞



ケルドン・ジョンソン（スパーズ）

・最優秀クラッチプレーヤー賞



シェイ・ギルジャス・アレクサンダー（サンダー）

・ハッスルアウォード



ムサ・ディアバテ（ホーネッツ）

・最優秀エグゼクティブ賞



ブラッド・スティーブンズ（セルティックス）

・スポーツマンシップ賞



デリック・ホワイト（セルティックス）

・トワイマン・ストークス・チームメート・オブ・ザ・イヤー



ディアンドレ・ジョーダン（ペリカンズ）

【動画】MVPに選ばれたSGAの好プレー集はこちら！





