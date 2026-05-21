とんがり帽子のアトリエ、主人公の誕生日に無料振り返り一挙放送
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、５月25日（月）にTVアニメ「とんがり帽子のアトリエ」主人公・ココの誕生日を記念した無料振り返り一挙放送を実施する。
TVアニメ「とんがり帽子のアトリエ」は、 「モーニング・ツー」（講談社）にて連載中の白浜鴎による大人気ファンタジー漫画が原作。“魔法を使えない者は魔法をかける瞬間を見てはならない”掟がある世界で、魔法使いに憧れる小さな村の少女・ココが魔法使いの青年・キーフリーの魔法を目にしてしまい、魔法使い達が隠した“絶対の秘密”を知ることから始まる、光と闇が交錯する壮麗ハイファンタジー。精緻な世界観や美麗な作画が話題を呼び、累計発行部数750万部を突破、世界各国で数々の漫画賞を受賞するなど国内外で高い評価を獲得。2026年４月より放送を開始したTVアニメには、本村玲奈（ココ役）、花江夏樹（キーフリー役）らが名を連ね、ファン待望の本格ファンタジーの映像化にさらなる注目が集まっている。
このたび、TVアニメ「とんがり帽子のアトリエ」主人公・ココの誕生日を記念して実施される無料振り返り一挙放送では、誕生日当日の５月25日（月）午後５時30分より、第１話から最新・第８話までを無料でお届け。また、最新９話を５月25日（月）夜11時より地上波１週間先行・WEB最速配信。なお「ABEMA」では、クール中いつでも、最新話まで全話無料見放題で楽しめる。
(C)白浜鴎／講談社／「とんがり帽子のアトリエ」製作委員会
TVアニメ「とんがり帽子のアトリエ」は、 「モーニング・ツー」（講談社）にて連載中の白浜鴎による大人気ファンタジー漫画が原作。“魔法を使えない者は魔法をかける瞬間を見てはならない”掟がある世界で、魔法使いに憧れる小さな村の少女・ココが魔法使いの青年・キーフリーの魔法を目にしてしまい、魔法使い達が隠した“絶対の秘密”を知ることから始まる、光と闇が交錯する壮麗ハイファンタジー。精緻な世界観や美麗な作画が話題を呼び、累計発行部数750万部を突破、世界各国で数々の漫画賞を受賞するなど国内外で高い評価を獲得。2026年４月より放送を開始したTVアニメには、本村玲奈（ココ役）、花江夏樹（キーフリー役）らが名を連ね、ファン待望の本格ファンタジーの映像化にさらなる注目が集まっている。
(C)白浜鴎／講談社／「とんがり帽子のアトリエ」製作委員会