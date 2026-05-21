札幌市中心部の大通公園では、昨日(20日)からさっぽろライラックまつりが始まっています。ライラックまつり期間中の天気は、特に前半は晴れ間の出る日が多く、ライラックまつり日和となりそうです。会場では色鮮やかなライラックはもちろんのこと、グルメやコンサートなども楽しめます。また、“ラッキーライラック探し"もおすすめです。

ライラックまつり期間中の天気と気温

1959年から始まり、毎年ライラックの咲く5月下旬頃に開催されてる「さっぽろライラックまつり」。今年は大通会場が昨日(20日)からスタートし、31日まで開催されます(川下会場は30日〜31日)。





23日(土)にかけての北海道付近はおおむね高気圧の圏内となり、札幌周辺も割合晴れて日差しに恵まれるでしょう。24日(日)は雨の予報ですが、今のところ午後にはやんでくる見込みですので、午後に大通公園に向かうと傘なしでライラックまつりを楽しむことができそうです。来週の前半25日(月)〜27日(水)は晴れ間が出て、おまつりにもよい日和となるでしょう。その後は月末にかけて曇りや雨のぐずついた天気が予想されていますが、まだ少し先ですので、予報が良い方向に変わる可能性もあります。最新の天気予報を確認しつつ、予定を立ててみてください。最高気温は平年並みか高く、日中は20度前後となる日が多くなりそうです。日差しのある日はぽかぽか陽気で、日中は上着なしでも過ごせるくらいとなりますが、日が沈んでくる夕方以降は空気がひんやりしてくる可能性があるため、夜までライラックまつりを楽しむ際は調節しやすい服装がよさそうです。

"ラッキーライラック探し"もおすすめ!

ラッキーライラックとは、少し前に競馬で重賞を制したこともあるあの牝馬…のことではなく、幸運のシンボルとして知られているライラックのことをいいます。

通常、ライラックの花弁は4枚ですが、稀に5枚のものがあり、これを「ラッキーライラック」と呼んでいます。ライラックまつり会場のの大通公園には、約400本ものライラックが咲き誇っていますので、ぜひ訪れた際はラッキーライラック探しをしてみてくださいね!