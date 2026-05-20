『ユイカ』が、新曲「青春は見えない」を2026年6月8日に配信リリースすることを発表した。

本楽曲は、学生時代をコロナ禍で過ごした世代である『ユイカ』が、当時を今の視点で振り返り描いた楽曲だ。“過ぎた後に初めて気付く青春の日々“が歌詞に込められた、“青春は若者だけのものではない”というメッセージを歌った1曲になっているという。

本日より、TikTok・YouTube・Instagramでのショート音源の先行配信も開始した。リリースに先駆けて、『ユイカ』のアカウントからも既に楽曲を使用した動画が投稿されているが、本日より一般ユーザーもいち早く楽曲を使用して動画を投稿することができる。

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◾️『ユイカ』コメント

この楽曲は青春を終えた今の自分を、ちょっぴり大人になった今の自分を愛するために書いた曲です。

青春の日々を羨ましく思う自分ももちろんいるけど、でも今だって悪くない、

むしろ楽しくて、今がこれからの人生の中で1番若くて、過去を振り返るより未来に期待してほしいという気持ちで書きました。

大人になることって、貴方が思うよりずっと楽しくて尊いことだと伝えたいです。

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◾️「さんかくゲーム」

2026年4月8日（水）リリース

配信：https://yuika.lnk.to/trianglegamePR

作詞・作曲：『ユイカ』編曲：花井諒

※TVアニメ『ただいま、おじゃまされます！』EDテーマ

◾️TVアニメ『ただいま、おじゃまされます！』 (c)和戸村／シーモアコミックス・アニメ『ただいま、おじゃまされます！』製作委員会 ▼INTRODUCTION

これも新しいルームシェアのカタチ!? 左隣のさわやか紳士×右隣の少し粗暴だけれどどこか「知ってる人」!?

突然部屋がつながってしまう、思わぬトラブルから始まるひとつ屋根の下お隣さんラブコメディ!!

コミックシーモアで連載中の大人気オリジナルコミック ▼放送情報

日本テレビ AnichU枠、読売テレビ 火アニ枠にて4月7日(火)より毎週火曜深夜25時29分から放送

ＢＳ日テレにて4月8日(水)より毎週水曜深夜24時から放送

※放送時間は変更になる場合があります。 ▼CAST

仲間凛子：花澤香菜

佐槻鏡斗：石川界人

右沙田春真：石谷春貴 STAFF

原作：和戸村「ただいま、おじゃまされます！」（シーモアコミックス）

監督/シリーズ構成：いまざきいつき

脚本：いまざきいつき、たかだ誠

キャラクターデザイン/総作画監督：菊地しゅんすけ

色彩設計：近藤直登

美術監督：AUSAN

撮影監督/編集：堀川和人

音響監督：たかとりこうへい

音響効果：櫻井陽子

音楽：長谷川智樹

アニメーション制作：タツノコプロ

アニメーション制作協力：ゴンゾ / アニメーションスタジオ・セブン オープニングテーマ：超特急「C’est la vie」

エンディングテーマ：『ユイカ』 「さんかくゲーム」 ▼関連サイト

公式サイトURL：http://www.tadaoja-anime.com

公式Xアカウント：@tadaoja_anime ※ハッシュタグ #ただおじゃ

公式TikTokアカウント：@tadaoja_anime

YouTubeアカウント「シーモアちゃんねる」：https://www.youtube.com/@cmoa_ch ▼原作情報

『ただいま、おじゃまされます！』 ／ 和戸村(シーモアコミックス)

コミックシーモア 作品ページ：https://www.cmoa.jp/title/186674/

◾️＜『ユイカ』presents「時計草」 #2＞ 【大阪公演】

会場：大阪BIGCAT GUEST：サカグチアミ

日程：2026年6月25日（木）

時間：OPEN 18:00／ START 19:00

チケット：スタンディング 6,500円(税込)＋1D

公演に関するお問い合わせ：キョードーインフォメーション

0570-200-888

12:00〜17:00（土日祝休業）

https://kyodo-osaka.co.jp 【神奈川公演】

会場：KT Zepp Yokohama GUEST：Conton Candy / サバシスター

日程：2026年6月27日（土）

時間：OPEN 17:00／ START 18:00

チケット：1階スタンディング・2階指定席 6,500円(税込)＋1D

公演に関するお問い合わせ：WONDER LIVE

https://wlinfo.short.gy/Yuika

平日 11:00〜19:00 ＜チケット一般発売＞

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/yuika-tokeisou2/

ローソンチケット：https://l-tike.com/yuika-tokeisou2/

イープラス：https://eplus.jp/yuika-tokeisou2/

※発売日：2026年5月23日（土）10:00

※先着順での受付のため、予定枚数に達し次第受付終了となります。

◾️＜Yuika 2nd Asia Tour＞ 2026年4月18日（土）HONGKONG Kitty Woo Stadium, TungPo

OPEN 19:00 / START 20:00

2026年5月30日（土）AIPEI Zepp New Taipei

OPEN 17:00 / START 18:00

2026年5月31日（日）TAIPEI Zepp New Taipei

OPEN 14:00 / START 15:00

2026年6月5日（金）SINGAPORE The Theatre at Mediacorp

OPEN 19:00 / START 20:00

2026年6月7日（日）BANGKOK KBank SiamPic Hall

OPEN 18:00 / START 19:00

2026年6月20日（土）SEOUL Myunghwa Live Hall

OPEN 16:00 / START 17:00 詳細：https://www.universal-music.co.jp/yuika/news/2026-01-12-3/

◾️＜『ユイカ』LIVE「Sanvitalia」＞ 会場：東京国際フォーラム ホールA

日程：2026年9月21日（月・祝）

時間：18:00 OPEN / 19:00 START

チケット：指定席 \7,700（税込） ＜チケット先行抽選受付＞

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/yuika-sanvitalia/

ローソンチケット：https://l-tike.com/yuika-sanvitalia/

イープラス：https://eplus.jp/yuika-sanvitalia/ ▼公演に関するお問い合わせ

WONDER LIVE：https://wlinfo.short.gy/Yuika

平⽇ 11:00〜19:00