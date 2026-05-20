モスバーガーの公式「X」アカウントが、5月20日発売の新メニューを加えた「メニュー表」を投稿し、SNS上で注目されています。

【画像】助かる…！ こちらが「保存したい」モスバーガーのメニュー表です！

モスバーガーのメニュー表に「ありがたい！」

公式アカウントは、「レジ前で悩んでしまって他の人を待たせるのは気が引ける…なんてこともこれでなくなります。この投稿をブックマークして、メニューをゆっくり選ぶのに使ってくださいね」とコメント。新商品を含む、レギュラーセットやサイドメニュー、ドリンク、デザートなどのメニューが掲載された画像を投稿しました。

投稿は873万回以上表示され、2万2000件以上の「いいね」を集めています。

SNS上では、「これはありがたい」「レジ前の優柔不断救済システム」「レジ前のプレッシャーから解放されるのはうれしい」「迷わずチキンバーガーオニポテセットを注文しちゃうのですが 、こうやって家で見るとエビおいしそうだな〜とか、目移りしますね！」「いろんな飲食店のコレ欲しい…」という声が上がっています。

モスバーガーでは同日から、新商品「アボカド海老（エビ）カツバーガー 〜国産バジルマヨ〜」「『モスの匠味（たくみ）』海老エビフライバーガー 〜くし切りレモン添え〜」を数量限定で発売。

さらに、井村屋と共同開発した「アイスドルチェ 苺（イチゴ）クリームのアイスわらび餅 〜あまおうソース入り〜」と「アイスドルチェ 抹茶クリームのアイスわらび餅 〜黒蜜くろみつソース入り〜」のほか、「ふんわりスフレパンケーキ ＜国産白桃はくとうソース＞」、「白桃ソーダ with 国産白桃＆レモンソース」、「レモンまるまる1個分！白桃ソーダ with 国産白桃＆レモンソース」、「ティーミルク 〜キャンディ茶葉使用〜」も登場します。