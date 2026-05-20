「今日好き」黒木聖那、手作りのたこしらす炊き込みご飯＆唐揚げ公開「焼き加減がいい」「料理上手で尊敬」の声
【モデルプレス＝2026/05/20】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた黒木聖那が5月19日までに、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を披露し、話題となっている。
【写真】「今日好き」出身イケメン「焼き加減がいい」手作りたこしらす炊き込みご飯＆唐揚げ
黒木は「たこしらす炊き込みご飯つくったにょ」とつづり、写真を投稿。ぶつ切りのたこが入り、味がしっかりと染み込んだ様子の炊き込みご飯の写真を披露している。また「唐揚げもうまくあげれた！」と記し、カラッと揚がった唐揚げも公開している。
この投稿には「焼き加減がいい」「どちらも美味しそう」「たこ飯作れるの凄い」「食べたい」「料理上手で尊敬」「食欲そそる」「理想のごはん」と反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。黒木は「ホアヒン編」「夏休み編2024」に参加した。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」出身イケメン「焼き加減がいい」手作りたこしらす炊き込みご飯＆唐揚げ
◆黒木聖那、手料理公開
黒木は「たこしらす炊き込みご飯つくったにょ」とつづり、写真を投稿。ぶつ切りのたこが入り、味がしっかりと染み込んだ様子の炊き込みご飯の写真を披露している。また「唐揚げもうまくあげれた！」と記し、カラッと揚がった唐揚げも公開している。
◆黒木聖那の投稿に反響
この投稿には「焼き加減がいい」「どちらも美味しそう」「たこ飯作れるの凄い」「食べたい」「料理上手で尊敬」「食欲そそる」「理想のごはん」と反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。黒木は「ホアヒン編」「夏休み編2024」に参加した。（modelpress編集部）
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