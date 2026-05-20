韓国人インフルエンサー、のどぐろふりかけおにぎりなど5品詰められた手作り弁当公開「コンパクトに詰まってて綺麗」「どれも美味しそう」の声
【モデルプレス＝2026/05/20】インフルエンサーのひよんが5月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの弁当を公開した。
【写真】韓国人インフルエンサー「コンパクトに詰まってて綺麗」のどぐろふりかけおにぎり・炒め物など5品詰められた手作り弁当
ひよんは小さな紫色の弁当箱に詰められた弁当を披露。「のどぐろのふりかけおにぎり」「豚肉ときゅうり炒め」「玉ねぎ炒め」「ポテトサラダ」とメニューをつづり、別添えで皮付きで薄くスライスしたリンゴが入った容器も公開している。
この投稿には「どれも美味しそう」「のどぐろのふりかけおにぎり、気になる」「丁寧で愛情たっぷりのお弁当」「彩りも綺麗で素敵」「真似して作ってみたいです」「コンパクトに詰まってて綺麗」「お弁当箱が小さくて可愛い」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】韓国人インフルエンサー「コンパクトに詰まってて綺麗」のどぐろふりかけおにぎり・炒め物など5品詰められた手作り弁当
◆ひよん、手作りの弁当公開
ひよんは小さな紫色の弁当箱に詰められた弁当を披露。「のどぐろのふりかけおにぎり」「豚肉ときゅうり炒め」「玉ねぎ炒め」「ポテトサラダ」とメニューをつづり、別添えで皮付きで薄くスライスしたリンゴが入った容器も公開している。
◆ひよんの投稿に反響
この投稿には「どれも美味しそう」「のどぐろのふりかけおにぎり、気になる」「丁寧で愛情たっぷりのお弁当」「彩りも綺麗で素敵」「真似して作ってみたいです」「コンパクトに詰まってて綺麗」「お弁当箱が小さくて可愛い」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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