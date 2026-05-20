とうあ、ピンクボブで雰囲気一変「別人かと思った」「ビビッドカラー似合うのすごい」の声
【モデルプレス＝2026/05/20】モデルのとうあが5月19日までに、自身のInstagramストーリーズを更新。ピンクのボブヘアを披露し、話題となっている。
【写真】23歳YouTuber「ビビッドカラー似合うのすごい」パキッとピンクボブで雰囲気一変
とうあは「今日は長丁場撮影 早くみんなに見せたいー！」とつづり、写真を投稿。眉毛の下で切り揃えられた前髪とサイドに星型のヘアピンを付け、ピンクのボブヘアでワンショルダートップスを合わせた鏡越しのショットを披露している。
この投稿には「可愛い」「ビビッドカラー似合うのすごい」「別人かと思った」「ビジュ最強」「星のヘアピンがいいアクセント」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】23歳YouTuber「ビビッドカラー似合うのすごい」パキッとピンクボブで雰囲気一変
◆とうあ、ピンク色のボブヘアスタイル披露
とうあは「今日は長丁場撮影 早くみんなに見せたいー！」とつづり、写真を投稿。眉毛の下で切り揃えられた前髪とサイドに星型のヘアピンを付け、ピンクのボブヘアでワンショルダートップスを合わせた鏡越しのショットを披露している。
◆とうあの投稿に反響
この投稿には「可愛い」「ビビッドカラー似合うのすごい」「別人かと思った」「ビジュ最強」「星のヘアピンがいいアクセント」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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