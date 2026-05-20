新婚のヘラヘラ三銃士さおりん、そうめん・おにぎり・筑前煮…2人分料理並ぶ食卓公開「トッピングが豪華」「盛り付けが綺麗」の声
【モデルプレス＝2026/05/20】3人組女性YouTuberグループ・ヘラヘラ三銃士のさおりんが5月18日、自身のInstagramストーリーズを更新。2人分の料理を公開した。
【写真】新婚の33歳美人YouTuber「お店クオリティ」トマト＆きゅうりトッピングのそうめんメインの食卓
さおりんは、食卓に並んだ2人分の料理の写真を投稿。写真には「そうめん」「筑前煮」と文字が添えられており、ミニトマトやきゅうり、大葉が贅沢にトッピングされた涼しげなそうめんをはじめ、具だくさんの筑前煮、おにぎりや漬物が並べられた食卓を披露した。
この投稿に、ファンからは「そうめんのトッピングが豪華」「めちゃくちゃ美味しそう」「盛り付けが綺麗」「お店クオリティ」「こんな素敵な手料理を食べられる人が羨ましい」「料理から幸せオーラが出てる」などの声が上がっている。
さおりんは2025年12月16日に一般男性との結婚を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】新婚の33歳美人YouTuber「お店クオリティ」トマト＆きゅうりトッピングのそうめんメインの食卓
◆さおりん、2人分の料理公開
さおりんは、食卓に並んだ2人分の料理の写真を投稿。写真には「そうめん」「筑前煮」と文字が添えられており、ミニトマトやきゅうり、大葉が贅沢にトッピングされた涼しげなそうめんをはじめ、具だくさんの筑前煮、おにぎりや漬物が並べられた食卓を披露した。
◆さおりんの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「そうめんのトッピングが豪華」「めちゃくちゃ美味しそう」「盛り付けが綺麗」「お店クオリティ」「こんな素敵な手料理を食べられる人が羨ましい」「料理から幸せオーラが出てる」などの声が上がっている。
さおりんは2025年12月16日に一般男性との結婚を発表した。（modelpress編集部）
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