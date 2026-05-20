子作りに不安を抱える34歳美人経営者が、年収3000万円高卒経営者から婚約破棄された後、「自分から『婚約破棄』までする勇気が持てなかった」と苦悩を明かした。

【映像】同じベッドで“イチャイチャ” 美人社長の婚約生活

5月19日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第4話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなければならない婚活プログラムを追う、婚活リアリティショー。挑むのは、人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香・34）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏・32）、モデルのなつえ（徳本夏恵・27）だ。

同棲生活9日目を迎えた、あやかと“婚約者”のショウゴ（建築業など3社経営・年収3000万円・31）。女性陣の友人を招いてのホームパーティーを経て、この日も婚約を継続するか破棄するかの決断を下す場面が訪れた。向かい合う2人が結果を示す時計を見つめるが、針は12時を指したまま動かない。そして、掲示板に「婚約破棄」の文字が表示され、ショウゴからの婚約破棄により2人の関係が終わりを迎えることが示された。

妊娠・出産や価値観のすり合わせで悩み、ショウゴから「すごく頑張ったけど、ちょっと自分が疲れてきた」と別れを告げられたあやかは、涙を流して自身の対応を悔やむ。

その後、女性の3人のガールズトークで、あやかは「フラれちゃいました」と報告。同日に自ら「婚約破棄」を決断したゆかに触れ、「すごいなと思った。『婚約破棄』までする勇気が最後の最後まで持てなくて。それがめっちゃしんどかったから……」と、相手への違和感や不安を抱えながらも、自ら関係を断ち切る決断ができなかった苦しい胸の内を明かした。

同プログラムに参加する女性陣3人は、限られた情報を頼りに、会ってみたい男性1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深めたければ“同棲”、別の男性を選ぶ場合は“婚約破棄”を選択し、30日後の結婚式に向けて究極の選択を毎日繰り返していく。婚活の舞台となるのは、都会の絶景を望むペントハウス。3人それぞれの専用クローゼットや、専属ヘアメイクも用意され、高級感あふれる特別な空間で婚活だけに徹底的に向き合っていく。（ABEMA『時計じかけのマリッジ』より）