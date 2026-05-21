見つけたら即買い推奨！「美味しすぎて2パック買った」カルディの神コーヒーゼリー
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YouTubeチャンネル「なかべぇ」が、「【カルディ】見つけたら即買い推奨！ #カルディ」を公開した。カルディコーヒーファームで販売されている大容量のコーヒーゼリーを取り上げ、その本格的な香りと、相性抜群なアイスクリームを用いた絶品のアレンジ方法を紹介している。
なかべぇさんが「美味しすぎて2パック買った」と惚れ込む商品は、ホーマーの「クラッシュドゼリー コーヒー（1000ml）」である。おなじみの紙パック飲料のようなパッケージデザインが特徴的で、注ぎ口を開ける前に箱ごとしっかりと振り、ゼリーを崩す仕様となっている。
涼しげな青いガラスの器に傾けると、細かくクラッシュされた艶やかなコーヒーゼリーが、みずみずしくあふれ出す。そのまま味わうだけでなく、なかべぇさんはディッシャーを使用し、丸くすくった大きめのバニラアイスをゼリーの中央に豪快にトッピングするアレンジを実践した。
スプーンでゼリーをすくい上げると、「香り高いコーヒーゼリー」と評する通り、本格的なコーヒーの風味が際立っていることが窺える。さらに、「バニラアイスが合う」として、冷たいアイスクリームとプルプルとした質感のゼリーを少しずつ絡めながら食べ進めていく。徐々に溶け出したバニラアイスが真っ黒なコーヒーゼリーに白いマーブル模様を描き、ほろ苦いコーヒーと濃厚な甘さが絶妙にマッチしていく様子が見て取れる。
大容量でありながら、手軽にカフェで提供されるような本格デザートを自宅で楽しめる本商品。なかべぇさんが「本格的な香りがたまらない」と太鼓判を押す通り、コーヒーの風味を存分に味わえる一品となっている。カルディでの買い物時にバニラアイスと合わせて購入し、贅沢なスイーツタイムの選択肢に加えるのも効果的である。
なかべぇさんが「美味しすぎて2パック買った」と惚れ込む商品は、ホーマーの「クラッシュドゼリー コーヒー（1000ml）」である。おなじみの紙パック飲料のようなパッケージデザインが特徴的で、注ぎ口を開ける前に箱ごとしっかりと振り、ゼリーを崩す仕様となっている。
涼しげな青いガラスの器に傾けると、細かくクラッシュされた艶やかなコーヒーゼリーが、みずみずしくあふれ出す。そのまま味わうだけでなく、なかべぇさんはディッシャーを使用し、丸くすくった大きめのバニラアイスをゼリーの中央に豪快にトッピングするアレンジを実践した。
スプーンでゼリーをすくい上げると、「香り高いコーヒーゼリー」と評する通り、本格的なコーヒーの風味が際立っていることが窺える。さらに、「バニラアイスが合う」として、冷たいアイスクリームとプルプルとした質感のゼリーを少しずつ絡めながら食べ進めていく。徐々に溶け出したバニラアイスが真っ黒なコーヒーゼリーに白いマーブル模様を描き、ほろ苦いコーヒーと濃厚な甘さが絶妙にマッチしていく様子が見て取れる。
大容量でありながら、手軽にカフェで提供されるような本格デザートを自宅で楽しめる本商品。なかべぇさんが「本格的な香りがたまらない」と太鼓判を押す通り、コーヒーの風味を存分に味わえる一品となっている。カルディでの買い物時にバニラアイスと合わせて購入し、贅沢なスイーツタイムの選択肢に加えるのも効果的である。
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