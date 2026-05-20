東京・豊島区にある、勤務先のガールズバーのトイレで出産した赤ちゃんを殺害した罪に問われている女の裁判で、検察側は女に拘禁刑6年を求刑しました。

三枝珠莉亜被告（22）は去年9月、アルバイトとして勤務していた池袋のガールズバーのトイレで、赤ちゃんを出産した直後に首を絞めるなどして殺害した罪に問われていて、初公判で起訴内容を認めています。

検察側はきょう（20日）の論告で、「産声をあげた我が子を物扱いする残酷な犯行」と指摘し、「前途多望で尊い命を奪った結果は極めて重大」として、三枝被告に拘禁刑6年を求刑しました。

一方の弁護側は、「妊娠が分かると店をクビになって生活できなくなると考え、相談できなかった」などと主張し、「犯行は極めて衝動的で計画性は一切ない」として執行猶予付きの判決が相当だと主張しました。

裁判の最後に三枝被告は、「私の無責任かつ自分勝手な行動のせいで、我が子をきちんと産み、育ててあげることができなかった上に命までも奪ってしまったことをとても深く反省している」「もっと早く姉や行政機関を頼っていれば、いち母親として我が子と真っ当に過ごせていたのではと思うと、後悔してもしきれません」と涙ながらに話しました。

判決はあす（21日）、言い渡される予定です。