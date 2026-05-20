開催：2026.5.20

会場：シチズンズバンク・パーク

結果：[フィリーズ] 1 - 4 [レッズ]

MLBの試合が20日に行われ、シチズンズバンク・パークでフィリーズとレッズが対戦した。

フィリーズの先発投手はヘスス・ルサルド、対するレッズの先発投手はチェース・バーンズで試合は開始した。

3回裏、1番 トレー・ターナー 2球目を打ってレフトスタンドへのホームランでフィリーズ得点 PHI 1-0 CIN

4回表、5番 ダン・マイヤーズ 3球目を打ってライトへの犠牲フライでレッズ得点 PHI 1-1 CIN、6番 ジェフリー・ブルデー 2球目を打ってセンターへの犠牲フライでレッズ得点 PHI 1-2 CIN

7回表、1番 マシュー・マクレーン 初球を打ってファーストゴロ しかしフィルダースチョイスによりオールセーフでレッズ得点 PHI 1-3 CIN、2番 エリー・デラクルス カウント3-2から押し出しの四球でレッズ得点 PHI 1-4 CIN

試合は1対4でレッズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はレッズのチェース・バーンズで、ここまで6勝1敗0S。負け投手はフィリーズのヘスス・ルサルドで、ここまで3勝4敗0S。レッズのサンティランにセーブがつき、1勝2敗2Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-20 10:16:11 更新