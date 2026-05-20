犠打とエンドランを重視…得点の確率を高める“走者を進める打撃”

適時打は奇跡――。野球は失敗が多いスポーツだからこそ、勝利の確率を上げる練習にこだわっている。創設15年目で2度の全国大会出場を果たしている山梨県の学童野球チーム「ラウンダース」は適時打を追い求めるよりも、走者を進塁させるエンドランや犠打の精度を磨いて得点力を上げている。

2012年に創設されたラウンダースは、2018年と2024年に「高円宮賜杯 全日本学童軟式野球大会マクドナルド・トーナメント」に出場している。チームを立ち上げた日原宏幸監督は選手時代、社会人軟式野球の「NEC山梨」でエースとして活躍。国体で優勝した経験も持つ。硬式とは異なる軟式の特徴を知っているからこそ、エンドランに重点を置く。

「高校野球ではエンドランの頻度がそれほど高くないので、最初は教えるべきなのか迷いました。しかし、軟式はボールが弾むため、転がすことができれば走者を進められます。軟式野球でエンドランを効果的に使って得点するチームも見てきたこともあって、取り入れようと考えました」

ラウンダースの打撃練習では、各打者が走者を想定して一塁方向と三塁方向それぞれにゴロを転がす。ただ、日原監督は打球方向よりもゴロを転がす精度を大切にする。まだ体が成長過程で、野球経験も浅い小学生に完璧を求めるのではなく、優先順位を整理させる。

「無死二塁の場面であれば、セカンドゴロを打つのが基本です。しかし、三塁側であっても打球がバウンドすれば、走者を三塁に進められます。まずは、転がすことを徹底しています」

エンドランの際のスイングについても、高すぎるハードルは設けない。ゴロを打ちたい気持ちが強く、極端なダウンスイングになる選手もいるが、日原監督は一言、二言アドバイスする程度にとどめている。そこにも、意図がある。

「投球に対して点ではなく、線で捉えるように伝えています。しかし、小学生は、なかなか上手くできません。転がす意識を持って練習を重ねることで、選手たちは自分なりのコツや感覚が分かってきます。私は適時打が出るのは奇跡だと思っています。奇跡に期待するよりも、転がす打撃を覚えて得点の確率を上げることが、勝利に近づく方法だと考えています」

犠打成功のコツは「バットの位置」…苦手な選手には共通点

走者を先の塁に進められれば、得点のチャンスは広がる。また、打球を転がせば、相手にミスが生まれる可能性もある。指揮官は、適時打という“幸運任せ”の攻撃には頼らないのだ。

得点の確率を高めるため、もう1つ有効な戦術と考えているのが犠打だ。ラウンダースでは、一塁側と三塁側に置いたネットを目印にしてバント練習を繰り返す。打球の勢いを殺すよりも、方向を意識付けする狙いがある。

日原監督は、犠打の成功率を上げるポイントに「バットの位置」を挙げる。目と投球の間にバットを入れることが大切だという。そして、狙っている方向にバットの面を向け、投球がバットに当たるところを見る。犠打が苦手な選手は腕を下げて構えてしまい、バットの位置が低すぎてバットと目が離れるケースが多いと指摘する。

「投球に対して、目は上から見て、バットは下から出す形になってしまうと成功率が低くなります。これは、捕球の際のグラブの位置も同じです。犠打も捕球も勘でやらないように伝えています」

学童野球にそのまま当てはまるかは意見が分かれるが、打者は打率3割で一流と言われる。7割は失敗する中で、適時打で得点を重ねるのは簡単ではない。特にトーナメントで勝ち上がるには、走者を先の塁に進める攻撃が有効になる。（間淳 / Jun Aida）