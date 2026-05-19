5月20日（水）の近畿地方は、昼ごろから雨。本降りとなり、極端な気温の高さは落ち着く見込みです。

日本の南海上にのびる前線が、近畿地方のあたりまで近づいてくるでしょう。このため、南から雨が降り始め、午後にかけて雨の範囲が広がる見込みです。

朝の通勤・通学の時間帯はまだ雨の降りだしていない所がほとんどですが、昼ごろからは各地で傘の出番になりそうです。夜は本降りとなり、太平洋側を中心に激しく降る所もあるでしょう。

朝の最低気温は前日や平年よりも高い所が多く、17～20℃くらいで6月並みの予想です。日中の最高気温は25～28℃くらいで、雨の割に高いでしょう。ただ、季節外れの気温の高さとなった前日までと比べると、大幅に低い所が多くなります。体感の変化に注意をしてください。

雨は21日（木）にかけて断続的に降る見込みです。22日（金）と、23日（土）は多少晴れ間もありますが、雲の多い天気。土曜は再び天気が下り坂に向かいそうで、24日（日）再び広く雨が降るでしょう。

週末にかけてぐずついた天気で、“梅雨のはしり”となりそうです。